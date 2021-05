Skyrim: Community-Legende ist jetzt euer treuer Begleiter

Lasst euch in Skyrim von Shirley begleiten. Bild: Shirley Curry / Thesparalius

Solltet ihr ein leidenschaftlicher Skyrim-Spieler sein, habt ihr sicher schon von Shirley Curry gehört. Sie wird von der Community liebevoll als Skyrim-Oma bezeichnet und Fans haben es sich nicht nehmen lassen, sie mithilfe einer Mod im Spiel zu verewigen.

Die Skyrim-Oma als treue Begleiterin

Mit ihren Let’s Plays von Skyrim hat sich Shirley Curry dank ihrer lieben Art in die Herzen der Community gespielt. Nun wurde sie in ihrem liebsten Spiel verewigt, zumindest in einer Mod, die es euch ermöglicht, sie als Gefolgsfrau anzuheuern.

Laut der Beschreibung auf Nexusmods sei das Projekt ein „Liebesbrief“ an jedermanns Lieblings-Online-Oma. Es ist auch erwähnenswert, dass der Mod-Entwickler mit der Idee an Shirley herangetreten ist, worüber sie sich sehr gefreut und ihre Mitarbeit angeboten hat.

Skyrim: Das Projekt war schon lange geplant

Das niedliche Projekt wurde bereits Ende 2019 angekündigt. Ein damals veröffentlichtes Video lieferte einen Vorgeschmack darauf, wie das Charaktermodell aussehen und klingen würde – dabei wurde ihr ikonischer Gruß „good morning, grandkids“ in den Mittelpunkt gestellt.

Jetzt, rund 1,5 Jahre später, ist die Mod einsatzbereit und kann über Nexusmods heruntergeladen werden. In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Shirley Curry, die geliebte Skyrim-Oma, kommt endlich als Anhängerin ins Spiel, die ihr rekrutieren könnt! Sie wird euch auf euren Abenteuern begleiten, aber erwartet nicht, dass sie nur eure Bürden trägt! Sie hat mehr Persönlichkeit als alle Vanilla-Follower zusammen, und wir sind sicher, dass sie ein toller Begleiter und Freund sein wird. Und eine Oma!“

Damit ist das Projekt allerdings noch nicht beendet. Im Laufe der Zeit soll sogar noch eine ganze Questreihe rund um Shirley folgen.

