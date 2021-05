Kreatives Switch-Spiel angekündigt: Nintendo züchtet Spieleentwickler heran

Nehmt die Spieleentwicklung selbst in die Hand: Mit dem neuen Kreativ-Spiel von Nintendo.

PlayStation hat es vorgemacht, jetzt zieht Nintendo nach: In einem neuen Kreativ-Spiel für die Switch können Spieler künftig ihre eigenen Welten erschaffen und so selbst zu fleißigen Spieleentwicklern werden.

Ihr möchtet ein eigenes Switch-Spiel erstellen?

Schon bald können sich kreative Köpfe auf ein neues Switch-Spiel freuen: Spielestudio. Genau wie in PlayStations Dreams können Spieler damit eigene Spiele erschaffen.

Das Spiel vermittelt euch auf simple Weise die Grundlagen der visuellen Spieleprogrammierung. Zur Hilfe eilen euch die niedlichen "Knotixe", die euch in interaktiven Lektionen alles Nötige dafür beibringen. So können sich alle Spieler, die schon einmal selbst in die Spieleentwicklung reinschnuppern wollten, auf lustige Weise darin austoben. Und das alles ohne Vorkenntnisse!

Wie das Ganze funktioniert? Schaut es euch am besten im offiziellen Trailer von Nintendo an:

Spielestudio: Offizieller Trailer

Was bietet Spielestudio für die Switch?

Mit Spielestudio könnt ihr euch in verschiedenen Genres ausprobieren: Ob Jump 'n' Run, Rennspiel oder Action – die Auswahl ist groß.

Die kleinen Fantasiewesen der Knotixe erfüllen alle eine bestimmte Funktion und können auf unterschiedliche Weise kombiniert werden, um die Spielemechaniken zu erschaffen.

Habt ihr euer eigenes Spiel erst einmal kreiert, könnt ihr dieses sogar online oder lokal mit anderen Spielern teilen. Oder ihr findet Inspiration in den Kreationen anderer Spieler, indem ihr deren Spiele herunterladet und testet. Mit dem Modus "Freies Programmieren" könnt ihr sogar hinter die Kulissen eines fremden Spiels schauen und so lernen, wie es programmiert wurde. Das sorgt für weitere Kniffe und Tricks um eure Programmier-Fähigkeit auszubauen.

Ab dem 11. Juni ist Spielestudio exklusiv im Nintendo eShop für die Nintendo Switch erhältlich.

