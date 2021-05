The Witcher 3 für PS5 und Co. könnte dank Fan noch schöner werden

Geralt kann sich freuen. The Witcher 3 soll auf der PS5 noch besser aussehen.

Das preisgekrönte The Witcher 3: Wild Hunt erhält ein Next-Gen-Update für PlayStation 5 und Xbox Series X. Ein fähiger Fan verrät jetzt, dass sich CD Projekt Red dafür Hilfe aus der Community sucht.

The Witcher 3: CD Projekt Red sucht sich Hilfe bei Fans

Obwohl The Witcher 3: Wild Hunt bereits 6 Jahre alt ist, sieht es immer noch extrem gut aus. Der Entwickler CD Projekt Red will jetzt aber beweisen, dass da noch Luft nach oben ist. Ein Re-Release für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC soll das Rollenspiel nicht nur schöner machen, sondern auch spielerische Vorteile, wie schnellere Ladezeiten, mit sich bringen.

Wie Kotaku berichtet, verrät der Modder Halk Hogan jetzt, dass CD Projekt Red mit ihm Kontakt aufgenommen hat. Hogan ist der Schöpfer des The Witcher 3 HD Reworked Projects, dass viele Texturen im Spiel viel schärfer macht. Auch wenn er noch nichts offziell bestätigen könnte, sei es sehr wahrscheinlich, dass seine Arbeit in dem Next-Gen-Update enthalten sein wird.

Hier könnt ihr euch ansehen, wie The Witcher 3 mit der Mod von Halk Hogan noch schöner wird:

Weiterhin verrät Kotaku, dass CD Projekt Red sich noch nicht eindeutig zu dem Thema äußern will. Das Studio bestätigt jedoch, dass neben den eigenen Anstrengungen auch verschiedene Modder angefragt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt gebe es jedoch noch keine bindenden Verträge. Auch auf die Frage, ob die Fans für ihre Projekte bezahlt würden, gibt es noch keine Antwort. Dies liegt aber vermutlich daran, dass noch keine Verträge geschlossen wurden.

The Witcher 3: Wild Hunt erhält einen Re-Release für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC. Die verschönerte Version soll noch dieses Jahr erscheinen. Werdet ihr diese Gelegenheit nutzen, um in die Fantasy-Welt zurückkehren? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.