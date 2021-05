Jahrzehnte später: Neuer Game-Boy-Hit für Retro-Fans erscheint

Das ist der neue Game-Boy-Hit für Retro-Freunde. Bildquelle: Incube 8 Games.

Nachdem Tobu Tobu Girl offiziell als vorerst letzter Titel für den Spielejungen erschienen ist, bekommt die Game-Boy-Familie um den grauen Klotz von Nintendo nun nochmals Zuwendung. Um was es dabei genau geht, erfahrt ihr bei uns.

Game-Boy: Frischer Spiele-Wind für den Handheld

In Zusammenarbeit mit dem Spieleentwickler 7FH hat der Retro-Publisher Incube 8 nun ein brandneues Spiel vorgestellt. Und ja, ihr lest richtig! Der Titel wird – als einer der Ersten nach Tobu Tobu Girl – unter anderem für den 1990 in Deutschland erschienen Game-Boy-Classic veröffentlicht.

Das Spiel hört auf den Namen Genesis, ist ein klassisches Top-Down-Shoot ‘em Up und wurde mit Hilfe des Game-Boy-Developer-Kits entwickelt. Zu den Features zählen neben insgesamt 4 achtionbeladene Level, mehrere Power-Ups, die eurem Schiff mehr Durchschlagskraft geben, sowie Bosskämpfe, die ihr im Spielverlauf bestreiten müsst.

Wie bei vielen Spielen dieser Ära, dürft ihr mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad rechnen. Dabei erinnert die 4-Graustufen-Darstellung des original Game-Boy und der 8-Bit-Midi-Sound an die guten alten Zeiten es Handhelds. Zumindest die älteren Generationen unter euch werden sich bestimmt noch daran erinnern.

Release-Trailer zum Retro-Raumschiff-Shooter

Ein Game-Boy-Spiel zum Normalpreis

Für einen Preis von stolzen 44,99 Dollar oder knapp 38 Euro, gesellt sich das Shoot 'Em Up zu euer Spielesammlung. Echte Retro-Fans wird das allerdings nicht abschrecken. Diese werden den – seien wir ehrlich – stark überhöhten Preis bereitwillig zahlen.

Vorbestellen könnt ihr den neuen Baller-Hit ebenfalls schon. Allerdings sollten Interessierte nicht zu lange grübeln. Nach dem 7. Juni ist nämlich Schluss. Bis dahin solltet ihr eure Bestellung also aufgegeben haben.

Da sämtliche Handhelds vom ersten Game-Boy an bis hin zum Game-Boy-Advance-SP untereinander kompatibel sind, werdet ihr Genesis ab dem 21. September problemlos darauf spielen können. Besitzer eines Nintendo-DS und DS-Lite haben allerdings das Nachsehen. Hierauf funktioniert der Raumschiff-Shooter nicht.

Wollt ihr Handheld und Konsole in Einem? Schaut euch die Nintendo Switch an:

Nintendo Switch Lite, Standard, Grau + Monster Hunter Rise

Faszinieren euch Handhelds auch? Diskutiert mit uns in den Kommentaren über euere Lieblings Spiele auf Game-Boy und Co.