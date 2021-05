Die Releases der Kalenderwoche 19.

Der Mai setzt seine Reise mit spannenden Spielen fort: In der kommenden Woche kehrt Commander Shepard zurück, ihr dürft tauchen gehen oder den besten Mittelalterraub planen.

Hood: Outlaws & Legends | 10. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Zwei Teams mit jeweils vier Spielern versuchen in Hood: Outlaws & Legends einen Schatz zu stehlen, welcher von unzähligen KI-Gegnern schwer bewacht wird. Offene Kämpfe gilt es aus diesem Grund eher zu vermeiden und stattdessen auf Schleichen und sicheres Vorgehen zu setzen. Als Spieler greift ihr auf eine von vier Klassen zurück, die jeweils über ganz eigene Fähigkeiten und Vorteile verfügen. Nur Vorsicht: Sobald ihr den Schatz habt, müsst ihr ihn noch in Sicherheit bringen.

Wer raubt besser? In Hood: Outlaws & Legends müsst ihr geschickt und zielstrebig sein:

Hood: Outlaws & Legends soll nach dem Release mit weiteren Inhalten versorgt werden. Dafür haben die Entwickler bereits einen Plan vorgestellt: Bisher sind vier Seasons geplant, die unter anderem eine neue Karte, eine neue Klasse und mehr kostenlos ins Spiel integrieren. Hinzu kommen kostenpflichtige Seasonpässe, mit denen Spieler neue kosmetische Gegenstände freischalten können.

Realpolitiks 2 | 12. Mai

PC

Im globalen Strategiespiel Realpolitiks 2 übernehmt ihr eine Nation eurer Wahl und versucht diese zur Weltdominanz zu führen. Dafür gilt es die Wirtschaft anzukurbeln, Armeen zu befehligen, diplomatische Verhandlungen zu führen und Bedrohungen wie Pandemien und Terrorismus unter Kontrolle zu halten. Anders ausgedrückt: In Realpolitiks 2 müsst ihr euch um viele Dinge gleichzeitig kümmern, um langfristig mit eurer Nation Erfolg zu haben.

Der Release von Realpolitiks 2 findet gut sieben Monate nach dem Start im "Early Access"-Programm von Steam und GOG statt. Im Laufe der Zeit hat das Team zahlreiche Verbesserungen integriert und sogar Mod-Unterstützung gewährt. Allerdings warnen Spieler in den Steam-Nutzerreviews weiterhin vor etlichen Bugs, die Realpolitiks 2 im aktuellen Zustand noch plagen sollen.

Subnautica: Below Zero | 14. Mai

PC / PS4 / PS5

Zwei Jahre nach den Ereignissen von Subnautica kehrt ihr im Nachfolger Below Zero auf den Planeten 4546B zurück. Dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle von Robin, die den mysteriösen Tod ihrer Schwester aufklären will. Vor Ort stellt sich die Aufgabe jedoch keineswegs als unkompliziert heraus: Um den Fall der Schwester und ihrer Forscherkollegen aufzuklären, müsst ihr die teils eisige Natur des Planeten überleben. Dafür gilt es eine Basis zu bauen, Rohstoffe zu sammeln, mit dem neuen Hoverbike die Tundra erkunden, Artefake zu entdecken und vieles mehr.

In Subnautica: Below Zero wird der Überlebenskampf nass und extrem kalt:

Auch der Release von Subnautica: Below Zero schließt an eine "Early Access"-Phase an, die der Entwickler als erfolgreich betitelt. Auf Steam fallen die Nutzerbewertungen bisher "sehr positiv" aus. Zudem erscheint das zweite Subnautica am selben Tag bereits für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Noch mehr Infos zum Spiel erhaltet ihr in unserer Vorschau "Subnautica: Below Zero - Ihr taucht tief hinab und am liebsten nicht mehr auf".

Mass Effect: Legendary Edition | 14. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Zu den größten Erfolgen der Bioware-Geschichte gilt ohne Zweifel die "Mass Effect"-Trilogie rund um Commander Shepard, die auf der vorletzten Konsolengeneration veröffentlicht wurde. Nun bringen die Entwickler diese Geschichte in Form einer Remastered-Version zurück. In der Mass Effect: Legendary Edition sind alle drei Spiele inklusive sämtlicher DLC-Erweiterungen enthalten. Hinzu kommen spielerische Anpassungen und grafische Verbesserungen, die vor allem den ersten und ältesten Teil betreffen.

Aber auch Mass Effect 2 und Mass Effect 3 erhalten kleinere Verbesserungen, um ein insgesamt runderes Spielerlebnis zu bieten. Einige der optischen Veränderungen seht ihr im Trailer:

Im Vergleichstrailer seht ihr die Unterschiede zwischen dem Original und der Neuauflage von Mass Effect:

Der Release der Mass Effect: Legendary Edition findet auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One statt. Dank Abwärtskompatibilität kann die Trilogie mit Verbesserungen auch auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

MASS EFFECT Legendary Edition - [Playstation 4, kompatibel mit PlayStation 5]

Famicom Detective Club | 14. Mai

Switch

Mit dem Famicom Detective Club für die Nintendo Switch bringt Nintendo erstmals die Hobby-Detektiv-Spiele des Nintendo Entertainment Systems nach Europa. Die Neuauflage enthält die beiden Fälle The Missing Heir und The Girl Who Stands Behind in einem Paket, die zudem optisch für die Moderne angepasst wurden. Auch spielerisch sind die Neuauflagen natürlich für die Gegebenheiten der Nintendo Switch optimiert.

Trotz eines Releases in Deutschland wird der Famicom Detective Club lediglich japanische Sprachausgabe mit englischen Texten bieten. Eine deutsche Übersetzung ist bislang nicht angekündigt.

Famicom Detective Club: The Missing Heir & Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind Standard [Pre-Load] | Nintendo Switch - Download Code

World of Warships: Godzilla vs. Kong

Und noch ein ganz spezieller Bonus: In World of Warships wird es in der nächsten Woche gigantisch: Passend zum aktuellen Kinofilm Godzilla vs. Kong kombinieren Legendary Films und Wargaming ihre beiden Marken. Spieler erhalten im Laufe des Events thematische Kampfaufträge, Gedenkflaggen, Aufnäher und vieles mehr. Das Highlight stellen jedoch die beiden einzigartigen Tarnungen dar, die auf der japanischen Seite Godzilla und auf der US-amerikanischen Seite Kong zeigen.

Das Event mitsamt der Kampagne startet auf dem PC in Laufe der kommenden Woche. Der Release auf den Konsolen ist etwas verspätet: Hier geht es erst eine Woche später los. Inhaltlich gibt es jedoch keine Unterschiede.

Die zweite Woche des Monats bietet mit der Remastered-Version von Mass Effect ein Spiel, auf welches Fans schon lange gewartet haben. Drumherum bilden sich jedoch weitere Highlights, die den einen oder anderen Blick definitiv wert sind.