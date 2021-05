Beste Vorbereitung auf Resident Evil 8: Ein Video, alle Antworten

Resident Evil Village: Lange hat es gedauert, endlich ist es da. Und damit ihr bestens vorbereitet seid, haben wir ein Resident Evil to Go für euch erstellt.

Der Albtraum geht weiter – und Horrorfans könnten nicht glücklicher sein. Resident Evil Village ist erschienen. Um bestens auf die Vampir-Jagd vorbereitet zu sein, haben wir die gesamte Reihe und alles Wissenswertes für euch nochmal zusammengefasst.

Resident Evil Village to Go – mit Experte Landsquid Birdrider

Die "Resident Evil"-Reihe gehört zu einer der besten Horrorreihen in der Videospielwelt. Nun ist der neueste Teil Resident Evil Village erschienen und schickt euch in einen Albtraum voller Vampire, Werwölfe und weiterer Monster. Aber worum ging es bei Resident Evil nochmal, woher kommen die Zombies und wer ist eigentlich diese Ashley, die alle Spieler so nervig finden?

Im unteren Video führen Michael und "Resident Evil"-Experte Landsquid Birdrider euch durch die 25-jährige Horrorgeschichte der Reihe und geben euch einen kurzen Überblick, was euch alles in Resident Evil Village erwartet:

Resident Evil Village to Go: Alles, was ihr wissen müsst

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.

Der achte Teil führt die Horrorreihe weiter und wir dürfen gespannt sein, in welche Albträume uns Entwickler Capcom noch werfen wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei YouTuber und Lore-Experte Landsquid Birdrider und empfehlen euch, einen Blick auf seinen Kanal zu werfen, der alles zu Videospielen weiß, manchmal zu viel.