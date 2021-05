9 Geheimnisse im Resident-Evil-Universum, die nur wenige Fans kennen

9 pikante Geheimnisse in Resident Evil: Von einem traurigen Weltrekord bis einer Kannibalenmetzgerei ist alles dabei.

Im Resident Evil-Universum gibt es mehr Geheimnisse als Zombies. Zum Release von Resident Evil Village haben wir für euch die neun interessantesten Geheimnisse ausgegraben. Manche sind kurios, andere etwas verstörend.

Resident-Evil-Geheimnisse: Trauriger Weltrekord, geheimes Kraut und Co.

Resident Evil Village führt eine der legendärsten Horrorspielreihen fort. Abseits der Zombie-Kämpfe und Rätsel-Lösungen gibt es aber auch sehr viele Geheimnisse innerhalb der Reihe, von denen noch nicht alle entdeckt oder gelöst worden sind. Die neun interessantesten haben wir heute für euch mitgebracht und in der unteren Bilderstrecke versammelt. Achtung: Manche sind wirklich verstörend!

Ein trauriger Weltrekord, ein geheimes Kraut und viele weitere Geheimnisse: Das sind die interessantesten Geheimnisse der letzten "Resident Evil"-Teile und dabei wurde der neue Teil Resident Evil Village noch gar nicht komplett erforscht. Wir dürfen also gespannt sein, was die Spieler noch alles an Tageslicht bringen werden.