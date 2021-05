New Pokémon Snap: Nerviges Switch-Problem schlägt hart zu

Das nervigste Problem der Switch macht auch vor New Pokémon Snap nicht Halt. Bildquelle: Getty Images/ Khosrork

New Pokémon Snap für die Nintendo Switch ist ein Traum für Hobbyfotografen, die knuddelige Taschenmonster lieben. Es gibt jedoch einige Spieler, denen die Controller der Hybridkonsole einen Strich durch die Rechnung macht.

Auch New Pokémon Snap leidet unter schlimmem Switch-Problem

Der gefürchtete Joy-Con-Drift lässt Spieler mit einer Nintendo Switch einfach nicht in Frieden. Der nervige Fehler bewirkt, dass die Controller der Hybridkonsole Eingaben registrieren, die vom Spieler gar nicht getätigt wurden. Wie Polygon berichtet, leidet New Pokémon Snap besonders unter dem Problem.

In New Pokémon Snap habt ihr die Aufgabe, besonders schöne und genaue Bilder von Pokémon zu knipsen. Da ihr euch auf Schienen durch die Level bewegt, habt ihr nur ein begrenztes Zeitfenster, um das perfekte Foto zu schießen. Ein driftender Controller wird dann zwangsläufig dazu führen, dass ihr den perfekten Moment verpasst und stattdessen nur die Stirn des Taschenmonsters erwischt.

Hier könnt ihr euch Gameplay zu New Pokémon Snap ansehen:

Der Joy-Con-Drift beeinflusst so gut wie jedes Spiel negativ. Eine unbeabsichtigte Eingabe zur falschen Zeit führt oft zum frühzeitigen Ableben der eigenen Spielfigur. Da New Pokémon Snap jedoch besonders dann Spaß macht, wenn ihr gerade die Gelegenheit für das perfekte Foto gefunden habt, kann der nervige Fehler schnell die Magie des Spiels zerstören.

In den USA hat der Joy-Con-Drift inzwischen sogar zu einer Sammelklage gegen Nintendo geführt. Wenn ihr bisher verschont geblieben seid, könnt ihr in unserem Test nachlesen, ob New Pokémon Snap etwas für euch ist.

New Pokémon Snap [Nintendo Switch]

Könnt ihr diese Kämpfe gewinnen?

Nintendo hat bis bisher immer noch nicht geschafft, den Joy-Con-Drift der Nintendo Switch zu beheben. Gerade das neu erschienene New Pokémon Snap leidet unter dem nervigen Fehler. Funktionieren eure Joy-Cons noch ohne Probleme? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.