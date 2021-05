Hood: Outlaws & Legends – Zurzeit müssen die Spieler noch darum kämpfen, Spaß mit dem Assassinen- und Diebes-Multiplayer zu haben.

Mittelalter-Heists mit Dieben und Assassinen – nachdem Entwickler Sumo Newcastle die Fans mit diesem Spielprinzip heiß auf Hood: Outlaws & Legends gemacht hat, ist das Spiel seit Freitag im Early Access zugänglich. Erste Spieler sind begeistert und gleichzeitig frustriert.

Hood: Outlaws & Legends: Von der Balance bis zu den Bugs – ein Kampf

In Hood: Outlaws & Legends sollt ihr als Diebe im Viererteam einen Schatz aus einer mittelalterlichen Burg stehlen. Das Problem: Ihr müsst hierbei nicht nur die gegen die Wachen, sondern auch gegen ein anderes Schurkenteam aus Spielern antreten. Dabei kann der Spieler zwischen Bogenschütze, Assassinin, Kampfkoloss und Mystiker einen Charakter auswählen und bis zur Perfektion trainieren.

Während der vollständige Release für den 10. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series geplant ist, konnten Vorbesteller bereits seit Freitag in Hood: Outlaws & Legends hineinspielen. Wir haben uns für euch auf Reddit umgehört, was sie zu berichten haben und wie sie das Spiel bewerten.

Holt euch die Beute, bevor es andere Schurken tun:

Die Spieler werden sich bezüglich Hood: Outlaws & Legends noch nicht wirklich einig. Die meisten Posts im Forum handeln von aufgetroffenen Bugs und Matchmaking-Problemen. Abseits dieser typischen Releasekrankheiten kritisieren die Fans aber auch das generelle Gameplay und das Balancing. In der Theorie scheint Hood: Outlaws & Legends zwar ein Stealth-Spiel sein zu wollen, aber die momentane Praxis zeige, dass die Matches viel zu oft in stumpfen Schlachten enden.

Alle Hoffnung auf ein gutes Spiel scheint aber nicht verloren zu sein, im Forum geben die Spieler Entwickler Sumo Newcastle viele Tipps, wie man das Spiel verbessern könnte. Oft scheinen die Probleme nämlich nur mit kleinen Stellschrauben zusammenzuhängen. So schreibt Reddit-User JayRupp:

„Jedes Match wird ein chaotisches Chaos bleiben, solange Respawns existieren. Stellt das einfach aus. Die Respawns machen jegliches Bedürfnis nach Heimlichkeit oder intelligentem Gameplay völlig zunichte (worauf die Mechanik dieses Spiels eindeutig ausgerichtet ist). Sie müssen gehen. (...) Ich weiß es nicht, aber was wir jetzt haben, funktioniert nicht. Dies sollte an dieser Stelle für alle klar sein. Entfernt die Respawns. Sie widersprechen fast allem anderen am Spiel.“

Vieles ist noch unfertig, aber auch die Fans müssen sich einspielen

Unausgeglichene Teams, sich ständig wiederholende Abläufe und Gameplay-Stile, die der eigentlichen Idee vollkommen widersprechen – die "Early Access"-Spieler sind von Hood: Outlaws & Legends stellenweise enttäuscht, wollen das Handtuch aber noch nicht endgültig werfen. Andere Spieler wie Reddit-User TS-Slithers geben wiederum an, dass es etwas Zeit brauche, um sich in dem Spiel zurechtzufinden und Spaß zu haben.

„Ich habe meine Meinung über dieses Spiel geändert. Ich habe dieses Spiel ursprünglich bekommen und darüber nachgedacht, es zurückzugeben. Ich fand Stealth sinnlos, Marianne war schwach und das Ende war im Grunde ein Schlagabtausch ohne Strategie. Wie auch immer, ich bin auf Discord gegangen und habe einige gute Teams aufgebaut, und ich habe meine Meinung über all das oben Genannte geändert. Wenn ihr das Ziel ruhst und alle Wachen alarmiert, euch dann umdreht und euch beschwert, dass das Spiel ein Schlagabtausch ist, bei dem euch am Ende der Sieg gestohlen wird, liegt es nur an euch. Glaube ich, wir sollten ein paar kleinere Änderungen vornehmen, z. B. Ziele mehr belohnen und den Respawn-Timer erhöhen? Absolut. (...) TLDR. Wenn ihr die Strategie in diesem Spiel lernt und euren Hauptcharakter beherrscht, werdet ihr dieses Spiel lieben. Es hat keinen guten ersten Eindruck, aber wenn ihr ihm eine Chance gebt, werdet ihr viel Spaß haben.“

Hood: Outlaws & Legends erscheint am 10. Mai für PC und Konsolen. Die "Early Access"-Spieler konnten den Diebes- und Assassinen-Multiplayer bereits ausprobieren und sind genauso begeistert wie enttäuscht. Es bleibt abzuwarten, ob der Entwickler den etwas unglücklichen Ersteindruck mit weiteren Updates und Anpassungen wieder wettmachen kann.