Cyberpunk 2077: Fan erfindet düsteren Story-Twist, alle feiern es

Cyberpunk 2077 – Ein Fan hat eine interessante Idee für das Sci-Fi-Spiel.

Cyberpunk 2077 hat dutzende Spielmöglichkeiten, Entscheidungen und Enden. Aber das ist noch nicht alles! In den Foren tüfteln die Spieler weitere Ideen und Konzepte aus, was alles mit dem Spiel noch möglich wäre. Eine der aktuell beliebtesten Ideen zu Cyberpunk 2077 handelt von einem sehr düsteren Story-Twist.

Cyberpunk 2077: Das zu werden, was ihr eigentlich bekämpft

In Cyberpunk 2077 gibt es kein klares Gut und Böse. Die technischen Möglichkeiten, die Verlockungen der Stadt und die Verschwörungen treiben jeden Charakter irgendwann in Abgründe, so auch den Helden V. Für einen Reddit-User hätte Entwickler CD Projekt Red aber um einiges düster in Cyberpunk 2077 werden dürfen, wenn es um den Konflikt zwischen V und dem bösen Cyber-Soldaten Adam Smasher geht.

„Es wäre so krass, wenn V's Aussehen mit jedem Cyber-Upgrade immer mehr Adam Smasher ähneln würde“, schreibt der betreffende User im Forum und postet ein Vergleichsbild. Sich mit jedem Upgrade immer mehr in das zu verwandeln, was der Spieler eigentlich bekämpfen wollte – ein düsterer Story-Gameplay-Twist, der auch sehr gut bei der "Cyberpunk 2077"-Community ankommt.

Was wäre, wenn V im Laufe des Spiels irgendwann wie Adam Smasher aussehen würde? Quelle: Reddit/Cyberpunk 2077

Der Post verzeichnet aktuell über 12.000 Upvotes, in den Kommentaren gehen die User weiter auf den Twist ein und wie er in Cyberpunk 2077 umgesetzt werden könnte. So wünscht sich beispielsweise Reddit-User Lord_Bloodwyvern, dass das Aussehen von Adam Smasher als kosmetische Modifikation im Spiel enthalten wäre. Reddit-User s1n0d3utscht3k spinnt die Sache weiter:

„Selbst als Kosmetik wäre es seltsam für eine Geschichte, in der es um die Dinge geht, die uns menschlich machen. (...) Ich wünschte, wir hätten eine nichtlineare Geschichte, die diese Art von Erweiterungen hätte. (...) und es wäre dann cool, wenn bestimmte Romantikoptionen mit dir zurückgewiesen würden oder bestimmte Questgeber Angst vor dir hätten.“

Für viele Fans wurde der Verlust des Ichs durch Cyber-Modifikationen in Cyberpunk 2077 nicht genügend behandelt, ein solcher Story-Twist hätte das Ganze laut ihnen um eine interessante Facette erweitern können. Aber wo Modder sind, ist auch ein Weg ...

CYBERPUNK 2077

Was wäre, wenn V sich immer mehr in den Bösen verwandeln würde – ein interessanter und düsterer Story-Twist, der für viel Begeisterung in der Community von Cyberpunk 2077 sorgt. Jetzt bleibt abzuwarten, wie Entwickler CD Projekt Red oder Modder auf diese Wünsche reagieren werden.