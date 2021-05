Mass Effect: Wer den Albtraum zurückhaben möchte, bekommt ihn

Selbst Commander Shepard kann es kaum fassen. (Bild: Electronic Arts)

Der Mako ist das berüchtigte Fahrzeug aus Mass Effect und viele Spieler verbinden mit ihm eine Art Hassliebe, die für Nostalgiker und Masochisten auch in der Legendary Edition optional wieder neu erblühen kann.

Mass Effects Albtraum-Gefährt kehrt zurück

Der 14. Mai 2021 wird ein besonderer Tag für Mass-Effect-Fans. Mit der Legendary Edition bringt BioWare ein Remaster der Original-Trilogie auf den Markt und ermöglicht Spielern erneut als Commander Shepard die Galaxie zu retten.

Neben der Geschichte und den Charakteren des Rollenspiel-Epos ist auch das Fahrzeug für Ausflüge auf Planetenoberflächen in besonderer Erinnerung geblieben. Der Mako bestach neben seiner benutzerunfreundlichen Bewaffnung vor allem mit seiner sehr eigenwilligen Fahrzeugsteuerung, die nur durch die absurde Fahrphysik übertroffen wurde.

Wer auf die originale „Mass Effect 1“-Erfahrung aber nicht verzichten will, kann auch die ursprüngliche Steuerung der für das Remaster verbesserten Steuerung vorziehen. In einem Interview mit PC Gamer scherzte Environment Director Kevin Meek: „Für die Leute da draußen die Qualen mögen, haben wir eine Option eingebaut, die näher an der originalen Steuerung ist, wenn sie möchten.“

Zwischen den beiden Steuerungsarten kann beliebig hin und her gewechselt werden, ihr könnt also „fürs Gefühl“ einen Hügel wie auf Schlittschuhen hoch gleiten, um dann durch den Sprungbooster wieder nach unten geschickt zu werden. Wer dann genug hat, stellt die Steuerung einfach um.

Mass Effect Legendary Edition: Offizieller Remastered-Vergleichstrailer

Der neue Mako schießt auch besser

Es wurde aber nicht nur an der Steuerung geschraubt, der Original-Mako war kaum in der Lage, auf ein Ziel zu schießen, das in einem 20-Meter-Radius war. Verbesserungen an Kamera und Zielerfassung erlauben nun auch sehr niedrige Schusswinkel.

So furchtbar der Mako auch war, die Fans lieben ihn auf ihre Weise und das Fahrzeug ist ein Meme geworden. Die Spieler dürfte es also freuen, weiterhin das hier machen zu können:

Über die Option, eine bessere Steuerung nutzen zu können, wird sich aber vermutlich auch niemand beschweren.

Habt ihr auch so „schöne“ Erinnerungen an den Mako?