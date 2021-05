Nintendo: Fan-Liebling zeigt sich erotisch, Internet dreht durch

Die neue Nintendo Switch wird mit äußerst erotischem Bildmaterial beworben. Bildquelle: Getty Images / Michal Böhm, Vitalii Barida

Der geheime Lieblingscharakter vieler Nintendo-Spieler bekommt von Nintendo ein neues, offizielles Bild spendiert, das viel anzüglicher ist, als man es von Nintendo gewohnt ist. Das Internet verliert darüber den Verstand.

Welcher Nintendo-Charakter will euch verführen?

Das Internet ist bekannt dafür, jede beliebige fiktive Figur zu nehmen und sie in einen erotischen Kontext zu setzen. Normalerweise findet Nintendo das überhaupt nicht gut und löscht jegliche Inhalte, die ihre Charaktere ins falsche Licht rücken – es sei denn, sie produzieren die erotischen Inhalte selbst.

Ganz so schmuddelig wie das Peach-Sex-Game vergangenes Jahr ist Nintendos eigener Content natürlich nicht – trotzdem ist das, was der japanische Spielemacher nun aufs Internet losgelassen hat, ungewohnt erotisch.

In einem Nintendo-Video zur neuen Farbe der Switch Lite, präsentieren zwei Nintendo-Moderatoren das tiefblaue Modell der Konsole. Als es um die Farbe der des Handhelds geht, wird gleich zu Beginn des Videos überraschend dieses Bild vom Mario-Antagonist Waluigi eingeblendet:

Waluigi, das wandelnde Nintendo-Meme, zeigt sich von seiner aufreizenden Seite.

Waluigi wirft sich in eine verführische Pose: Brust raus, Hüfte stark zur Seite geneigt. Noch dazu streckt er lasziv die Zunge zu einer Rose aus, die den romantischen Charakter des Bilds untermalt.

Fans sind genauso versört wie begeistert

Die Kommentare unter dem Video sprechen Bände: Waluigi stiehlt dem eigentlichen Video die ganze Show. Fans des hinterlistigen Charakters sind demnach froh darüber, dass es endlich wieder ein neues Lebenszeichen vom lila Schurken gibt – sei es noch so merkwürdig.

Der Top-Kommentar unter dem Video fragt einfach nur verwirrt: „WAS war das für ein Waluigi-Render LOL“ Ein anderer Fan schreibt, es sei egal ob die Konsole eher blau oder lila ist. Wichtig sei einzig und allein: „Waluigi = Waifu“. Andere nennen das Bild ein Meisterwerk oder meinen, dass diese Darstellung von Waluigi sie noch für ein bis zwei Jahre verfolgen wird.

So schnell wird Waluigi wahrscheinlich trotz der bettelnden Fans nicht in Super Smash Bros. Ultimate aufkreuzen. Dafür bekommt das Internet jedoch eine andere nette Überraschung von Nintendo: Ein merkwürdig erotisches Bild des Schurken. Was meint ihr dazu? Feiert ihr das Bild oder wünscht ihr euch, ihr hättet es nie gesehen? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!