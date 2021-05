Nintendo Switch: Neues Spiel begeistert „Game Boy“-Liebhaber

90er-Kids aufgepasst: Die Nintendo Switch hat ein neues Spiel ganz nach eurem Geschmack. Bildquelle: Getty Images / Khosrork

Ihr vermisst Games im Stil der alten Zelda-Spiele und Mario-Plattformer? Dann solltet ihr euch den neuen und zugleich alten Geheimtipp für Nintendo Switch nicht entgehen lassen. Dieser begeistert Spieler nämlich einerseits mit viel Humor und guten Gameplay, andererseits aber auch mit dem ikonischen „Game Boy“-Look

Nintendo Switch tauscht Klempner gegen Oktopus ein

Das goldene Zeitalter des Game Boys hat bei vielen heranwachsenden Gamern Spuren hinterlassen – noch heute erfreuen sich Spiele einer großen Beliebtheit, die mit einem gewissen Retro-Charme glänzen können. Zu einem dieser bezaubernden Spiele gehört definitiv auch Save me Mr Tako.

In diesem Jump 'n' Run spielt ihr einen kleinen Oktopus, der seine Gegner mithilfe von Tinte in Plattformen verwandeln kann. Außerdem könnt ihr auch mit den drolligen NPCs der Welt reden und so mehr über den Krieg zwischen Menschen und Oktopussen erfahren, den es zu beenden gilt. Das Spiel ist ganz und gar im Stile alter „Game Boy“-Spiele gehalten und überzeugt mit einem dazu passend nostalgischen Soundtrack.

Schaut euch den Trailer zum Spiel hier an:

Nintendo eShop Card | 25 EUR Guthaben | Download Code

Ein zweiter Versuch füt Mr Tako

Das niedliche Spiel hat am 5. Mai sein zweites Debut auf der Switch gefeiert. Nachdem es zuerst im Oktober 2018 auf der Nintendo Switch und Steam veröffentlicht wurde, kam es zwei Jahre später zum Bruch zwischen Publisher Nicalis und Entwickler Christophe Galati, wie IGN berichtet. Das Spiel wurde in Folge dessen aus allen Online-Stores entfernt.

Dass das Retro-Spiel nun sein Comeback in Form einer Definitive Edition feiert, ist dem Entwickler hinter Save me Mr Tako und seinen Patreon-Unterstützern zu verdanken. Dank ihnen kann Galati das Spiel jetzt selbst publishen.

Mit einigen Neuerungen wartet die Definitive Edition natürlich auch auf. So wurde unter anderem viel an der Balance des Spiels geschraubt und neue Schwierigkeitsstufen hinzugefügt sowie ein System für Hinweise hinzugefügt.

Lust auf mehr Geheimtipps für die Nintendo Switch? Dann riskiert gern einen Blick in die folgende Bilderstrecke:

Save me Mr Tako ist ein niedlicher Plattformer, in dem ihr einen Tinte spuckenden Oktupus spielt. Der „Game Boy“-Look macht das Spiel nur noch charmanter. Wär' das Spiel etwas für euch? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!