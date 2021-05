Wie in Toy Story: Nintendo Switch wird zum Leben erweckt

Eine Nintendo Switch mit eigenem Robo-Körper gewinnt die Herzen aller Spieler. Bildquelle: Getty Images / iLexx, Ociacia

Switch-Spieler sind aus dem Häuschen: Ein beliebtes Video auf Reddit zeigt gerade nämlich, wie niedlich eine lebendige Nintendo Switch wäre. Ganz im Stile von Toy Story bewegt sich die Konsole und scheint einen eigenen Willen zu haben.

Wie sieht eine lebendige Nintendo Switch aus?

Der Controller einer Nintendo Switch, mitsamt beider Joy Cons, liegt ruhig auf dem Wohnzimmertisch. Plötzlich vibriert er. Erst ein mal. Dann ein zweites Mal – doch dieses Mal erhebt sich die gesamte Apparatur und transformiert sich in einen kleinen Roboter mit Armen und Beinen.

Der kopflose Transformer bewegt sich nun klackernd zum Hauptstück der Switch, die gerade noch wohlig in ihrer Docking-Station schlummert. Sein Ziel: Die schwere Switch herausheben um sich selbst mit einem Kopfstück auszustatten. Die Konsole fliegt im hohen Bogen durch die Luft und landet zum Glück noch auf dem Körper des Roboters.

Klingt wie aus einem Pixar-Film? Sieht auch so aus. Diese brillante Fan-Animation begeistert Switch-Besitzer momentan auf Reddit:

Genau so würde sich wohl eine lebendige Nintendo Switch verhalten – etwas tollpatschig, aber auch super süß.

Lebendige Switch-Konsolen würden so einiges erklären

Mit über 20.000 Upvotes belohnen Nintendo-Fans den realistisch aussehenden Videoclip. In den Kommentaren ist man sich einig: Dieses Video fühlt sich an wie etwas, was im Kino direkt vor einem Pixar-Film ausgestrahlt werden könnte. Künstler Tsukigan7 freut sich über den Vergleich. Er und PeakComfortable9365 haben wohl versucht genau diese Stimmung mit ihrer Animation rüberzubringen.

Andere Kommentatoren fragen sich nun, ob ihre Switch schon die ganze Zeit zum Leben erwacht ist, sobald sie mal nicht im Raum waren – so wie die Spielzeuge in Toy Story. Das würde laut einigen auch den berühmten „Joy Con“-Drift erklären.

Was haltet ihr vom Video der lebendig gewordenen Nintendo Switch? Irgendwie gruselig oder einfach nur putzig? Musstet ihr auch sofort an Toy Story denken? Schreibt uns eure Meinung zur coolen Fan-Animation gern in die Kommentare auf Facebook!