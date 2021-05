Nutzlos und teuer: Switch-Spieler können über neue App nur lachen

Switch-Spieler machen sich über neue App im eShop lustig. Bildquelle: Getty Images/ stockfour

Ein neues "Spiel" auf der Nintendo Switch sorgt bei den Fans für Verwirrung und Spott. Tatsächlich könnt ihr jetzt 9 Euro für eine Anwendung zahlen, die auf der Konsole vermutlich niemals verwendet wird.

Fans machen sich über neues "Spiel" auf der Switch lustig

Wer braucht schon The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? Im Nintendo eShop wird schon bald ein "Spiel" mit unglaublicher Rechenpower verkauft. Der Calculator für die Nintendo Switch soll heute erscheinen und kostet stolze 8,99 Euro. Immerhin bietet der Calculator mehr Funktionen als die App, die auf einem Smartphone vorinstalliert ist. Ihr könntet aber auch einfach "scientific calculator" googeln und eine der vielen kostenlosen Alternativen nutzen.

Auch die Community auf Reddit hat für die Neuerscheinung nur Spott übrig. Einige User wünschen sich scherzhaft eine Disk-Version des Taschenrechners. In der Collectors Edition könnte dann auch ein echter Taschenrechner enthalten sein. Andere sind darüber verwundert, dass sich Nintendo ein so wichtiges Spiel nicht für das Weihnachtsgeschäft aufgehoben hat.

Wie sinnvoll ist ein Taschenrechner auf der Switch?

Auch die Beschreibung auf der amerikanischen Produktseite sorgt bei Spielern für Belustigung. So habe der Taschenrechner ein modernes und praktisches Design und sei sicherlich sehr beliebt bei Schülern und Ingenieuren. Den User Nihlus89 erinnert das Produkt jedoch eher an eine App aus dem Jahr 2012. Auch Hy6D4o9 fragt sich, ob eine Nintendo Switch wirklich der erste Gegenstand sein würde, zu dem ein Ingenieur greift, wenn er einen Taschenrechner braucht.

Für stolze neun Euro können sich Besitzer einer Nintendo Switch jetzt einen Taschenrechner herunterladen. Leider hat er keinen Multiplayer und auch alle weiteren Online-Features lassen zu wünschen übrig. Immerhin hat die USK das "Spiel" ab null Jahren freigegeben.