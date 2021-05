Comedy statt Horror: Fan trickst Resident Evil Village aus

"Resident Evil"-Bösewicht ist zwar groß aber nicht besonders wenig. Bildquelle: Getty Images/ Prostock-Studio

Ein Fan hat sich die Aufgabe gestellt, hinter die Kulissen von Resident Evil Village zu blicken. Durch seine Experimente entdeckt er nicht nur interessante Details, sondern auch eine lustige Seite des Horrorspiels.

Wie gruselig ist Resident Evil Village wirklich?

Der YouTuber MELOO nimmt Resident Evil Village genau unter die Lupe. Dafür begibt er sich in mehrere Szenarien und löst sie auf eine Art und Weise, die das Spiel nicht erwartet. Auch die gefürchtete Lady Dimitrescu kommt dabei nicht besonders gut weg.

Trotz ihrer beeindruckenden Größe, schafft es die Vampir-Lady einfach nicht, einen Couchtisch zu überwinden. Ihre gemächliche Geschwindigkeit führt zusammen mit der Wegfindung zu einer komischen Situation. Wie in einem Cartoon läuft sie dem Spieler hinterher, der versucht, immer genau auf der gegenüberliegenden Seite des Tischs zu bleiben. Es ist fast so, als würde man zwei Kindern beim Fangen spielen zuschauen.

Resident Evil Village: Monster bleiben nicht lange tot

In einem weiteren Test versucht MELOO den Boss Urias bereits am Anfang des Spiels zu erledigen. Nach mehreren Treffern durch Gewehr und Granatwerker klappt das riesige Monster tatsächlich zusammen. Dem armen Ethan hilft das jedoch nicht. In der nächsten Zwischensequenz taucht er einfach wieder auf.

Ein YouTuber lässt Lady Dimitrescu aus Resident Evil: Village nicht gut dastehen. In einem neuen Video zeigt er, wie die Vampir-Lady ausgetrickst werden kann.