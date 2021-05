Verrückte Konsolen-Kreuzung: YouTuber verwandelt Xbox Series X in Nintendo DS

Die Xbox Series X läuft sogar auf dem Nintendo DS.

Die Xbox Series X sieht zwar auf einem großen 4K-Screen am besten aus, funktioniert aber auch auf einem deutlich kleineren Display – wie ein YouTuber jetzt mit einem Nintendo DS unter Beweis gestellt hat.

Die Next-Gen-Konsolen von Microsoft und Sony sind eigentlich dafür gemacht, um die neuesten Spiele mit hochauflösender Grafik und einer geschmeidigen Framrate zu zocken. Aber mit dem richtigen Adapter und etwas Erfindungsgeist kann man die Xbox Series X auch auf dem Nintendo DS zocken – auch wenn für das Display eine Lupe ganz nützlich wäre.

Xbox Series X: Rocket League läuft auch auf dem Nintendo DS

Der YouTube-Kanal The Retro Future hat den Versuch, eine Xbox Series X mit dem Nintendo DS zu verbinden, auf Video gebannt. Der wichtigste Baustein für das Unterfangen? Ein obskurer TV-Tuner, der 2004 anscheinend nur in Japan für den Nintendo DS erschienen ist.

Wie das Video beweist, gelingt es mithilfe dieses Geräts, den Nintendo DS als Bildschirm-Ersatz umzufunktionieren und die Xbox Series X mit einem AV-HDMI-Adapter daran anzuschließen. Auch wenn es ein wenig flimmert und die Framerate vermutlich niemanden gänzlich überzeugen kann: Rocket League läuft mit dieser Methode über die Xbox Series X auch auf dem Nintendo DS.

Next-Gen-Fusion: PS5 lässt sich auf GameBoy zocken

In einem anderen Video hat sich The Retro Future bereits etwas genauer mit der PlayStation 5 auseinandergesetzt – und sie auf einem GameBoy Micro zum Laufen gebracht. Die Xbox Series X ist also nicht die einzige Next-Gen-Konsole, die sich überraschend gut mit alter Hardware versteht.

Ob ihr eure Next-Gen-Konsolen aber nicht doch lieber auf dem Fernseher zockt, ist zum Glück weiterhin euch überlassen.

