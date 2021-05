Mass Effect Legendary Edition: Peinliche Enthüllung ist endlich Geschichte

"Mass Effect"-Fans, die eine Romanze mit Tali anstreben, dürften jetzt weniger enttäuscht werden.

Die Mass Effect Legendary Edition behebt einen der peinlichsten Ausrutscher der Reihe. Anstatt ein großes Mysterium mit einem Stock-Foto aufzulösen, haben sich die Entwickler jetzt mehr Gedanken gemacht. Vorsicht: Es folgen Spoiler für Mass Effect 3.

Mass Effect Legendary Edition: Kontroverses Bild wurde ausgetauscht

Wie sieht Tali unter ihrer Maske aus? Für viele "Mass Effect"-Fans war das zwei Spiele lang eines der größten Geheimnisse der Reihe. Mass Effect 3 versuchte das Mysterium schließlich aufzulösen und blamierte sich dabei auf ganzer Linie.

Der Reddit-User Maxgoods zeigt jetzt, das die Entwickler der Mass Effect Legendary Edition den Fehler nicht wiederholt haben. Das Foto, das Talis Gesicht schließlich enthüllt, wurde ausgetauscht und zeigt die Quarianerin jetzt in ihrem Anzug. Auch wenn ihr Gesicht immer noch sehr menschlich aussieht, ist es eine deutliche Verbesserung. Für Mass Effect 3 wurde ursprünglich ein gewöhnliches Stock-Foto bearbeitet, um der darauf abgebildeten Frau weiße Augen und weniger Finger zu geben. Nachdem das originale Stock-Foto auf Getty Images entdeckt wurde, erntete die Enthüllung schnell den Spott der Fans.

In den Kommentaren unter dem Reddit-Posts freuen sich die User vor allem für die Spieler, die mit Tali eine Romanze eingehen. Einige Fragen sich jedoch, wie Maxgoods es geschafft haben soll, so schnell an diesen Punkt des Spiels zu kommen. Der User kann die Vorwürfe einer Fälschung jedoch entkräften. So habe er einen passenden Spielstand für Mass Effect 3 von der Seite Nexus-Mods heruntergeladen und ihn in der Legendary Edition gespielt.

Die Mass Effect Legendary Edition gibt Tali ein neues Gesicht, das nicht mehr aus einem Stock-Foto stammt. Was sagt ihr zu dem veränderten Aussehen der Quarianerin?