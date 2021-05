PlayStation-Spieler haben einen Grund zur Freude, denn Sony haut wieder einige Gratis-Inhalte raus. (Bild: Pixabay – InspiredImages / Getty Images – Yevhenii Dubinko)

Im Rahmen der „Play at Home“-Aktion hat Sony in den letzten Wochen einige Spiele gratis an alle PlayStation-Spieler verteilt. Nun wird nachgelegt! 9 neue Gratis-Inhalte könnt ihr euch ab morgen sichern.

Gratis-Inhalte für PS4 & PS5: Ingame-Items und Boni für Warzone und Co.

Vor rund zwei Monaten startete Sony die „Play at Home“-Initiative und verschenkte diverse Spiele für die PlayStation 4 und die PS5 – darunter auch echte Hits wie Subnautica, The Witness oder Horizon: Zero Dawn.

Die Frist zum Sichern der Gratis-Games ist inzwischen abgelaufen, dafür bietet Sony allen PlayStation-Spielern ab morgen jedoch neue Gratis-Inhalte zum Abstauben an, die ihr euch ganz einfach über den PlayStation Store sichern könnt. Dabei handelt es sich um spezielle Ingame-Items und Boni. Wir haben alle Gratis-Inhalte für euch zusammengefasst, die ihr euch voraussichtlich zwischen dem 18. Mai um 5 Uhr und 7. Juni um 08:59 Uhr sichern könnt:

Spiel Inhalte Rocket League 4 einzigartige Anpassungsgegenstände, darunter Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail und das Trimpact BL Player Banner. Brawlhalla Rayman Legend Unlock, Sir Rayelot Skin mit Axt und Gauntlet Weapon Skins, Shrug Emote und Grimm Sidekick. Destruction AllStars 1.100 Zerstörungs-Punkte MLB The Show 21 10 The Show Packs NBA 2K21 Das Play at Home Pack enthält MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5.000 MyTEAM-Punkte und mehr. Rogue Company Kyoto Undercover Ronin Outfit und 200 Rogue Bucks. World of Tanks / World of Warships Für World of Tanks: Modern Armor – dieses Bundle enthält fünf x1,5 Silber-Booster, fünf x2 XP-Booster, 7 Tage Premium-Account und mehr. Für World of Warships: Legends enthält dieses Paket Tier III-Schlachtschiff Arkansas, 7 Tage Premium-Account und 5x Rare-Booster aller fünf Typen. Warframe 100 Platin, 100.000 Credits, 7 Tage Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle und mehr.

Zusätzlicher Gratis-Bonus für „CoD: Warzone“-Spieler

Auch Spieler von Call of Duty: Warzone, dem Battle-Royale-Modus des Shooter-Klassikers, dürfen sich über ein Geschenk freuen. Ab dem 20. Mai könnt ihr euch bis zum 07. Juni 2021 5 Doppel-XP-Tokens sichern, die jeweils eine Laufzeit von einer Stunde bieten. Auf diese Weise könnt ihr eurer Spieler-Level in Windeseile erhöhen.

Die PS4 hat einige echte Klassiker zu bieten, die sich kein PlayStation-Fan entgehen lassen sollte. Welche das sind, zeigen wir euch im Video:

Was sagt ihr zu den neuen Gratis-Inhalten der „Play at Home“-Aktion? Wären euch weitere kostenlos Spiele lieber gewesen? Oder seid ihr mit der Auswahl an Boni zufrieden? Diskutiert mit uns in den Kommentaren auf Facebook.