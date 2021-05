Ist der Pokédex nutzlos? Pokémon-Fans haben eine bessere Idee

Pokémon-Fans wissen bereits, wie euch der Pokédex wirklich helfen könnte.

Der Pokédex ist eines der ältesten Elemente der Pokémon-Spiele. Einige Fans sind jedoch der Meinung, dass die Funktionen des Monster-Lexikons deutlich zu wünschen übrig lassen.

Pokémon: Wie kann euch der Pokédex wirklich helfen?

In jedem neuen Pokémon-Spiel heißt es wieder "Schnapp sie dir alle!" Dabei geht es natürlich nicht nur um Macht und Ruhm. Der Trainer soll die gefangenen Taschenmonster auch in seinen Pokédex eintragen. Der Reddit-User AmaLucela ist von dem tragbaren Lexikon jedoch gar nicht begeistert. In seinem Post mit über 17.000 Upvotes wünscht er sich neue Funktionen, die dem Spieler wirklich helfen.

Obwohl es sich bei dem Pokédex eigentlich um eine Enzyklopädie handeln soll, die alle Informationen über Pokémon enthält, würde er in den Spielen lediglich allgemeine Fakten wie Namen, Größe und Gewicht sowie eine kurze Beschreibung beinhalten. Es wäre eine gewaltige Verbesserung, wenn dem Spieler dort auch verraten wird, wie er seine Monster weiterentwickeln kann, welcher Ei-Gruppe sie angehören und welche Attacken sie lernen können. Statt dafür ein Wiki besuchen zu müssen, sollten diese Informationen im Spiel verfügbar sein.

Pokémon-Spiele waren schon einmal einen Schritt weiter

Auch die Fans in den Kommentaren wünschen sich, dass der Entwickler Game Freak hier nachbessert. Der User Codraroll merkt an, dass das Pokédex-Navi aus Pokémon: Omega Rubin und Alpha Saphir bereits ein gewaltiger Schritt nach vorne war, der jedoch nicht beibehalten wurde. Dort wurde dem Spieler bereits angezeigt, auf welcher Route er nachsehen muss, wenn er ein bestimmtes Pokémon fangen will.

