Kompetitive Magic-Spieler erwartet ab 2022 ein vollkommen neues System.

Wer jemals ein Magic: The Gathering-Turnier besucht hat, träumte dabei wahrscheinlich insgeheim von einem Leben als Magic-Profi. Diesen Traum hat Wizards of the Coast jetzt platzen lassen.

Magic: The Gathering in Zukunft ohne Profi-Karrieren

Am 13. Mai 2021 hat Wizards of the Coast das Ende der aktuellen Magic Pro League bekannt gegeben. Außerdem soll nach der letzten Saison 2021/22 kein Ersatz folgen, stattdessen werden anderen Bereiche des Kartenspiels im Mittelpunkt stehen.

Von dieser zunächst schockierenden Nachricht können jedoch vor allem Gelegenheitsspieler profitieren, die mittlerweile einen enormen Teil der Zielgruppe des Kartenspiels ausmachen.