Der neue Trailer zu Mario Golf: Super Rush begeistert die Fans. (Bild: Nintendo / Getty Images – max-kegfire)

Am 25. Juni erscheint mit Mario Golf: Super Rush ein neues Spiel für die Nintendo Switch, auf das viele Spieler bereits gespannt warten. Nun hat Nintendo einen neuen Trailer veröffentlicht, der die interessantesten Features des Golf-Spiels im Detail zeigt. Die Fans sind aus dem Häuschen!

Mario Golf: Super Rush – Neuer Trailer gibt großen Überblick

Nintendo hat auch 2021 wieder einige interessante Spiele in petto. Eines davon ist Mario Golf: Super Rush, ein Arcade-Golf-Spiel, das bereits am 25. Juni für die Nintendo Switch erscheinen soll.

Knapp einen Monat vor dem offiziellen Verkaufsstart hat Nintendo nun einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der auf die Besonderheiten von Mario Golf: Super Rush eingeht:

Während die meisten Golf-Spiele ein eher langsames Tempo haben, scheint in Mario Golf: Super Rush beinahe durchgehend die Post abzugehen. Neben normalen Kursen bietet das Spiel auch einen Speed- und einen Battle-Modus an, die man zusammen mit seinen Freunden bestreiten kann.

Mario Golf: Super Rush – so funktioniert Speed Golf

Beim Speed Golf geht es nicht darum, den Golfball mit möglichst wenigen Schlägen im Loch zu versenken – ihr müsst es nur so schnell wie möglich tun. Alle Spieler spielen gleichzeitig. Nach eurem Abschlag flitzt ihr übers Green und versucht möglichst flott euren Golfball zu erreichen, um einen weiteren Schlag auszuführen.

Eure Charaktere können auf Spezialfähigkeiten zurückgreifen, die sowohl euch einen Vorteil verschaffen, als auch euren Gegnern Steine in den Weg legen. Items sind ebenfalls auf dem Kurs verteilt. Speed Golf scheint eine nervenaufreibende Schlacht zu werden, bei der es nicht nur auf euren Skill am Schläger sondern auch auf eure Taktik beim Durchlaufen des Kurses ankommt.

Mario Golf: Super Rush [Nintendo Switch]

Mario Golf: Super Rush – Battle Golf ist sogar noch verrückter

Wer denkt, dass sich Speed Golf schon herrlich chaotisch anhört, der wird mit Battle Golf seine wahre Freude haben. In diesem Modus sind 9 Löcher in einer kleinen Arena verteilt. Eure Aufgabe: Versucht so schnell wie möglich einzulochen, bevor es eure Gegner tun – denn dann verschwinden die Löcher. Wer zuerst 3 Löcher für sich beanspruchen kann, gewinnt. Auch in diesem Modus läuft das Geschehen wieder in Echtzeit ab – Chaos ist also vorprogrammiert.

Neuer Trailer zu Mario Golf: Super Rush – Fans sind aus dem Häuschen

Auf YouTube kommt der neue Trailer sehr gut an. Binnen kürzester Zeit konnte er mehr als 26.000 Likes verbuchen, auch das Feedback in den Kommentaren klingt vielversprechend.

Viele Nutzer sind erstaunt darüber, dass es Nintendo geschafft hat, einem Golfspiel dank der neuen Modi soviel Schwung und frischen Wind zu verleihen. Zudem freuen sich die Fans darüber, dass sie nun auch König Bob-omb als Charakter spielen können.

Welcher Charakter bist du?

Freut ihr euch auch schon auf den neuen Mario-Golf-Ableger? Oder könnt ihr der Reihe so gar nichts abgewinnen? Auf welches Switch-Spiel freut ihr euch dieses Jahr am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare auf Facebook!