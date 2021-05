9 Spiele, deren Enden eine wahre Enttäuschung sind

Was, wenn das Ende eines Spiels es komplett zertört? Unsere Bilderstrecke zeigt neun solcher Vertreter.

Videospiele ziehen für etliche Stunden in den Bann und lassen in virtuelle Welten abtauchen. Um den Abschluss eines Spiels gebührend zu feiern, erwarten wir ein passendes und stimmiges Ende. Was aber, wenn diese Erwartung enttäuscht wird? Im Folgenden stellen wir euch neun Kandidaten vor, bei denen euch das Ende so gar nicht gefällt.

Mieses Ende

Jedes noch so gute Spiel muss in der Regel irgendwann ein Ende nehmen. Wenn euch ein Spiel besonders gut gefällt – sei es durch die Atmosphäre, Grafik, Spielmechanik oder das Gesamtpaket – dann ist es selbstverständlich, dass ihr ein ebenso gutes Ende erhofft.

In folgender Bilderstrecke befinden sich gleich neun Spielevertreter, deren komplettes Spielerlebnis durch das Ende zerstört wurde:

Einige der genannten Spiele sind sicherlich eine echte Überraschung. Wie steht ihr zu den Enden der Spiele? Findet ihr auch, dass diese total misslungen sind? Oder findet ihr sie gar nicht so schlecht?