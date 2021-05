PS5 sofort erhältlich: Beliebter Konsolen-Deal wieder da

Der o2 Konsolen-Deal ist wieder verfügbar. Es stehen zwei neue PS5-Bundles zur Auswahl.

Die PlayStation 5 ist nach wie vor vielerorts Mangelware, die begehrten Konsolen sind oft nur wenige Sekunden im Online-Shop verfügbar und dann ist das Angebot auch schon wieder weg. Der Mobilfunkanbieter o2 hat nun seinen Konsolen-Tarif-Deal neu aufgelegt. Euch stehen jetzt sogar zwei PS5-Bundles zur Auswahl, entweder mit extra Controller oder mit PS Plus- und PS Now-Abo.

PS5 sofort lieferbar: Zwei Konsolen-Bundles mit "o2 Free M"-Tarif

Update 18.05.2021:

Der PS5-Deal bei o2 ist ab sofort wieder verfügbar. Zur Auswahl stehen mehrere o2-Free-Tarife, wir haben für euch zwei günstige Angebote mit den besten Konditionen ausgewählt.



Zum Handyvertrag stehen zwei PS5-Konsolen-Bundles zur Auswahl. Ihr bekommt die PS5 Digital Edition mit einem 2. Controller oder die PS5 Digital Edition mit PS-Plus- und PS-Now-Abo. Falls ihr euch die NextGen-Konsole sichern wollt, solltet ihr nicht allzu lange zögern. Beim letzten Mal war das Angebot schnell ausverkauft und auch diesmal sind die Stückzahlen limitiert.



Zum Angebot bei o2: PS5 + extra Controller

Zum Angebot bei o2: PS5 + PS-Plus- und PS-Now-Abo

Bei Abschluss eines "o2 Free"-Mobilfunkvertrags bekommt ihr die neue PlayStation 5 (Digital-Edition) dazu.

Die Konsole ist ab sofort lieferbar.

Es stehen mehrere o2-Free-Tarife zur Auswahl, jeweils mit den zwei Bundle-Optionen „PS5 + extra Controller“ oder „PS Plus- & PS Now-Abo“, wie zum Beispiel:

o2 Free Unlimited Basic mit 44,99 Euro Monatskosten o2 Free M 20 GB mit 44,99 Euro Monatskosten o2 Free M Boost 40 GB mit 49,99 Euro Monatskosten o2 Free Unlimited Smart mit 54,99 EuroMonatskosten

Die Tarif-Beispiele 3 und 4 bekommt ihr inklusive "o2 Select & Stream" (Netflix / Sky Ticket / o2 TV). Wer gerade sowieso einen Streaming-Dienst sucht, wie zum Beispiel Sky, der kann hier Geld sparen. Falls ihr bereits ein Netflix-Abo habt, könnt ihr dieses mit dem o2-Angebot verrechnen.

Wir empfehlen euch die Tarif-Optionen 2 und 3. Der o2 Free M (20 GB) und der o2 Free M Boost (40 GB) bieten euch ausreichend Datenvolumen und faire Konditionen.

Im Angebot ist die "Sony PlayStation 5-Digital Edition (825 GB Speicher)" enthalten, ihr bekommt also eine PS5 ohne Laufwerk. Dies muss aber kein Nachteil sein, die meisten Spieler laden ihre Spiele eh schon digital herunter und ihr müsst nicht mehr mit Blu-rays herumhantieren.

Zum Angebot bei o2: PS5 + extra Controller

Zum Angebot bei o2: PS5 + PS-Plus- und PS-Now-Abo

o2-Free M 20 GB: Tarif im Überblick

Tarif: o2 Free M mit 20 GB LTE (max. 225 MBit/s)

mit Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24-Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Kosten-Beispiel: PS5 mit o2 Free M + PS Plus & PS Now

Monatliche Grundgebühr: 24 × 44,99 Euro

24 × 44,99 Euro Anschlussgebühr: Gratis

Gratis Versandkosten: Gratis

Gratis Zuzahlung für die PS5: 1 Euro

Ihr zahlt also insgesamt 1.080,76 Euro nach 24 Monaten für die PS5 Digital Edition mit o2-Free-M-Tarif (20 GB LTE), PS Plus sowie PS Now für jeweils 12 Monate.

Zum Angebot bei o2: PS5 + extra Controller

Zum Angebot bei o2: PS5 + PS-Plus- und PS-Now-Abo

o2 Free M Boost 40 GB mit "o2 Select & Stream" (Netflix / Sky Ticket / o2 TV)

Tarif: o2 Free M Boost + 40 GB LTE (max. 225 MBit/s).

+ Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24-Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Connect-Option: Ihr könnt euer Datenvolumen auf bis zu 10 Mobilgeräten nutzen und auf mehreren Sim-Karten.

Kosten-Beispiel: PS5 mit o2 Free M Boost + PS Plus & PS Now

Monatliche Grundgebühr: 24 × 49,99 Euro

24 × 49,99 Euro Anschlussgebühr: Gratis

Gratis Versandkosten: Gratis

Gratis Zuzahlung für die PS5: 1 Euro

Ihr zahlt also insgesamt 1.200,75 Euro nach 24 Monaten für die PS5 Digital Edition mit Free-M-Boost-Tarif (40 GB LTE) inklusive Streaming-Abo sowie PS Plus und Plus Now für jeweils 12 Monate.

Zur Auswahl stehen drei Streaming-Dienste, also entweder 12 Monate Netflix, Sky Ticket oder o2 TV.

Dieses Entertainment Angebot hat einen Gegenwert von 119,88 Euro, für 12 Monate Streaming. Bei Netflix gibt es sogar die Option, dass ihr den Tarif-Vorteil mit dem laufenden Streaming-Abo kombinieren könnt.

Zum Angebot bei o2: PS5 + extra Controller

Zum Angebot bei o2: PS5 + PS-Plus- und PS-Now-Abo

PlayStation 5 mit o2-Handyvertrag: Lohnt sich das Bundle-Angebot?

Das Angebot lohnt sich insbesondere, wenn ihr einen Mobilfunktarif mit großzügigen Konditionen sucht oder wenn ihr den Anbieter wechseln wollt und besonderes Augenmerk auf hohes Datenvolumen legt. Die PS5 ist dann das zusätzliche Sahnehäubchen.

Mit den beiden neuen Bundle-Wahloptionen bekommt ihr zur PS5 noch ein paar Extras dazu und spart zusätzlich Geld. Ein PS5-Controller kostet bei Amazon zurzeit ca. 64 Euro. Aber falls ihr das PS5-Bundle mit PS-Plus- und PS-Now-Abo wählt, dann spart ihr sogar noch mehr Geld. Der PS Now Games-Streamingdienst kostet ca. 60 Euro und das PS Plus Abo ebenso, das sind also insgesamt 120 Euro.

Für Gamer scheint der "o2 Free M Boost 40 GB"-Tarif die günstigste Wahloption zu sein in Kombination mit der PS5 und 12 Monate PS-Plus- und PS-Now-Abo. Ihr bekommt massig Datenvolumen zum Zocken und zusätzliche Abos einschließlich PS Now. Letzteres verschafft euch Zugang zu über 650 Spielen, darunter auch viele PS2-, PS3- und PS4-Spiele. Zudem gibt es noch einen TV-Streaming-Dienst dazu (12 Monate Sky, Netflix oder o2 TV).

Beachtet auf jeden Fall die Kündigungsfrist von drei Monaten und kündigt rechtzeitig. Ansonsten verlängert sich der Vertrag automatisch um ein ganzes Jahr. ab dem 25. Monat reduziert sich die Grundgebühr allerdings auf 29,99 Euro, da ihr die PS5 dann ja schon abbezahlt habt. Es gibt aber noch andere Optionen, wo ihr sonst noch eine PS5 bestellen könnt.