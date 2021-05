Starfield: PlayStation-Fans müssen um Release bangen

Starfield: Kommt das Bethesda-Spiel exklusiv für Xbox und PC? (Bildquelle: fizkes, Getty Images)

Starfield ist das kommende Sci-Fi-Epos von Bethesda und viele Gamer warten bereits sehnsüchtig auf das Weltraum-Abenteuer. Doch für PlayStation-Besitzer könnte das Hoffen vergeblich sein.

Laut des Gaming-Industrie-Insiders Jeff Grubb wird das kommende Bethesda-Game Starfield exklusiv im Xbox-Universum erscheinen – und somit nicht auf der Konkurrenzplattform der PlayStation 5 spielbar sein. Mit dem Schritt wolle Microsoft die Biliothek der Xbox-exklusiven Spiele im Vergleich mit Sony stärken.

Xbox: Starfield als Game-Pass-Highlight?

In seinem Artikel zu dem Thema gibt Grubb zu Protokoll, dass er mit Personen bei Microsoft gesprochen habe, die mit der Entscheidung vertraut sind. Demnach plane Microsoft nach der Akquise von Bethesda die Stellung des Game Pass als Service weiter zu stärken – und Starfield eignete sich ideal als exklusives Flaggschiff.

Mit dieser Entscheidung ginge auch einher, dass Microsoft auf den Verkaufserlös des Spiels auf anderen Plattformen verzichten würde. Doch neue Abonnenten für den Game-Pass-Service seien wichtiger als der mögliche Profit aus den Spielverkäufen auf der PlayStation 5.

Bethesda: Kommt The Elder Scrolls 6 exklusiv für die Xbox?

Während Grubb in Bezug auf die Xbox-Exklusivität von Starfield sehr sicher ist, kann er zu anderen Bethesda-Franchises aktuell nur Vermutungen anstellen. Seine Voraussage wird PlayStation-Fans allerdings kaum beruhigen. Seiner Meinung nach werden The Elder Scrolls 6 und die darauffolgenden großen (Bethesda)-Spiele ebenfalls nur über den Game Pass auf PCs oder einer der Xbox-Konsolen zu spielen sein.

