Neu in den PC-Charts: Open-World-Geheimtipp feiert Comeback

Ein Open-World-Geheimtipp auf Steam kann mit Zombies und Postapokalypse überzeugen.

Ein ehemaliges Exklusivspiel für die PlayStation 4 bekommt auf dem PC eine zweite Chance. Auch wenn die Reaktionen zum Release im Jahr 2019 eher gemischt ausfielen, konnte der Open-World-Geheimtipp seitdem viele Spieler begeistern.

Open-World-Geheimtipp erobert Steam-Charts

Auf der PlayStation 4 blieb der Erfolg für Days Gone aus. Zwei Jahre später bekommt das unterschätze Open-World-Spiel jedoch noch eine Chance. In den Steam-Charts belegt der Geheimtipps gerade den ersten Platz und verdrängt sogar die kürzlich erschienene Mass Effect Legendary Edition.

Auch die Community zeigt sich begeistert. Aktuell fallen 92 Prozent der 1586 Nutzerrezensionen positiv aus. Vor allem die gute Grafik und Performance wird gelobt. Viele Spieler wünschen sich, dass Sony jetzt die Exklusivität weiterer Spiele aufhebt und beispielsweise auch Ghosts of Tsushima auf dem PC veröffentlicht.

Bekommt Days Gone doch noch eine Fortsetzung?

Auch wenn das Action-Adventure kein finanzieller Flop war, konnte es die von Sony gesetzten Ziele anscheinend nicht erreichen. Der Publisher hat darum beschlossen, dass Days Gone keine Fortsetzung erhalten wird. In unserer Kolumne könnt ihr nachlesen, ob wir Gamer auch eine Mitschuld an dem Schicksal von Days Gone 2 tragen.

Der späte Erfolg auf dem PC könnte Sony jetzt zum Umdenken bringen. Der Schauspieler Sam Witwer, der den Protagonisten Deacon St. John verkörpert, empfiehlt den Fans auf Reddit, ihre Geldbeutel sprechen zu lassen. So könnten die Spieler Sony zeigen, dass sich eine Fortsetzung lohnen wird.

Zwei Jahre nach seinem Release feiert Days Gone ein Comeback auf Steam. Welches PS4-Spiel würdet ihr gerne auch auf dem PC sehen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.