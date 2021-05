Ultimative GTA-5-Challenge: Fan zockt Spiel mit 1 HP durch

Ein Gamer hat GTA 5 komplett ohne Schaden durchgezockt. (Bildquelle: AaronAmat, Getty Images)

Ein Gamer hat den Singleplayer-Modus von GTA 5 in einem spektakulären Durchlauf geschafft: Neben einer beeindruckend guten Zeit hat er das gesamte Spiel über außerdem keinen einzigen Hit kassiert.

Um den Singleplayer-Modus von Grand Theft Auto 5 durchzuspielen und sich dabei nur auf die Haupt-Missionen zu konzentrieren, benötigen Spieler durchschnittlich um die 32 Stunden. Gamer UnNameD hat das Spiel nun in rasend schnellen 9 Stunden durchgezockt – und zwar ohne auch nur einen einzigen Schadenspunkt durch Schläge, Schüsse oder sonstige Angriffe einzustecken.

Holt euch GTA 5 jetzt für die PlayStation 4:

Zu GTA 5 bei Amazon!

GTA 5: Gamer schafft Durchgang ohne Schaden zu nehmen

Gamer UnNameD hat seinen atemberaubenden Playthrough der Story von GTA 5 in drei Videos auf seinem YouTube-Kanal gepostet und damit gezeigt, dass er das Spiel nicht nur schnell, sondern auch ohne Schaden durchgezockt hat.

Schaut euch hier das erste Video des Playthroughs an:

(Quelle: UnNameD, YouTube)

Um zu beweisen, dass er es tatsächlich mit einem HP durch die gesamte Story geschafft hat, hat UnNameD eine Mod installiert, die ihn beim ersten Schaden im Spiel sofort getötet hätte. Somit hat er den Playthrough also tatsächlich völlig ohne Hit überstanden. Dass er dabei nicht in die Nähe des Speedrun-Rekords für GTA 5 gekommen ist, der bei knapp sechs Stunden liegt, dürfte UnNameD da nicht wirklich wehtun – so wie ihm ja offenbar auch sonst nichts in GTA 5 etwas anhaben kann.

GTA 5: Next-Gen-Upgrades kommen im November

Ob UnNameD in Zukunft einen weiteren Versuch unternehmen wird, um seine Zeit zu unterbieten, ist nicht bekannt. Laut eigener Aussage ist ihm der eine erfolgreiche Durchgang allerdings erst im 48. Versuch geglückt – eine Wiederholung wäre also vermutlich ein recht ehrgeiziges Projekt.

Ab dem 11. November 2021 könnt ihr übrigens versuchen, ähnliche Heldentaten in GTA 5 in einer für Next-Gen-Konsolen optimierten Version zu vollbringen – denn dann wird voraussichtlich das Upgrade für die PS5 und Xbox Series X erscheinen.

In unserem Video zeigen wir euch, was sich Hardcore-Fans von GTA 6 versprechen:

Was haltet ihr von dem spektakulären Playthrough? Habt ihr etwas Ähnliches ebenfalls bereits einmal ausprobiert? Und was versprecht ihr euch vom Next-Gen-Upgrade von GTA 5? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!