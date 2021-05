Saturn-Deal mit Seltenheitswert: Günstiges Gaming-Smartphone Motorola Moto G100 + Tarif (Bildquelle: Motorola).

Bei Saturn ist zurzeit ein Gaming-Handy zu einem extrem günstigen Preis im Angebot. Ihr bekommt das Moto G100 Smartphone von Motorola zusammen mit dem Super Select M-Tarif mit Allnet- und SMS-Flat sowie 9 GB LTE.

Das leistungsstarke Smartphone mit dem neuen Qualcomm Snapdragon-870 Prozessor ist zusammen mit dem Tarif günstiger als der aktuelle Gerätepreis im Handel, ihr spart über 130 Euro mit dem Angebot von Saturn. Wir haben nachgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Mega-Deal bei Saturn: Gaming-Handy Motorola Moto G100 mit Tarif zum Sparpreis

Um den Handyhersteller Motorola ist es in den letzten Jahren relativ still geworden, in den Zeiten der Klapphandys sah man Motorola-Telefone in zahlreichen Hollywood-Streifen. Mittlerweile dominieren Anbieter wie zum Beispiel Apple oder Samsung den Markt und verkaufen moderne Smartphones.

Mit dem neuen Motorola Moto G100 beweist der Hersteller aber, dass er weiterhin schnelle Smartphones ohne viel Software-Schnickschnack bauen kann. Das Smartphone hat alles zu bieten, was ein Gamer sich wünscht, nämlich viel Speicher, einen leistungsstarken Akku und Prozessor. Der Qualcomm Snapdragon-870 (5G) Prozessor wurde erst Anfang des Jahres vorgestellt und das Smartphone selbst ist erst seit Ende März im Handel erhältlich.

Das Knaller-Angebot bei Saturn bietet euch also ein Top-Handy mit neuester Technik, zusammen mit 9-GB-LTE-Tarif, Allnet- und SMS-Flat im o2-Netz und Surfgeschwindigkeiten bis 50 MBit/s (maximale Bandbreite). Der Preis für das Tarifangebot beinhaltet eine Zuzahlung von 29 Euro, einschließlich dem Anschlusspreis von 29,99 Euro (insgesamt 58,99 Euro), die monatlichen Kosten belaufen sich auf 9,99 Euro. Ab dem 13. Monat erhören sich die Monatskosten auf 14,99 Euro.

Tarif-Details und Ausstattung des Motorola Moto G100

Tarif: Super Select M

Netz: o2

9 GB LTE-Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s maximaler Bandbreite

Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit und 3 Monate Kündigungsfrist

Für Gamer hat das Motorola Moto G100 einige Highlights zu bieten, der Qualcomm Snapdragon-870-Prozessor mit bis zu 3,2 GHz ist nagelneu und leistungsstark.

In Kombination mit 8 GB Arbeitsspeicher und einer per Micro-SD erweiterbaren Speicherkapazität von 128 GB müsste auch ein Call of Duty Mobile sauber und flüssig performen. Zudem könnt ihr mit Akkukapazität mit 5.000 mAh länger im Gefecht bleiben.

Euer Spiel kann außerdem mit dem 90-Hz Display (6,7 Zoll) in gestochen scharfen Bildern dargestellt werden, mit einer Auflösung von 1.080 x 2.520 Pixeln. Neben der hohen Leistungsfähigkeit ist das Smartphone für alle täglichen Aufgaben gerüstet, mit 5G und Wi-Fi 6.

Ein weiteres Highlight des Smartphones ist die hauseigene „Read to Plattform“, das Handy wird mit einer Docking-Station und einem HDMI-Kabel ausgeliefert. Dadurch kann das Gerät ganz einfach mit einem Monitor oder dem PC verbunden werden. Mit einem Gamepad oder einer Tastatur und einer Maus, könnt ihr dann das Handy einfach als PC verwenden, sozusagen als Mini-Gaming-Set-Up.

Merkmale Kamera:

Rückseitige Hauptkamera: 6K UHD (30 fps) / 4K UHD (30/60 fps) / FHD (60/30 fps) / Zeitlupe FHD (120 fps) oder HD (240 fps).

Rückseitige Ultra-Weitwinkel-Kamera: 4K UHD (30 fps) / FHD (30/60 fps)

Motorola Moto G100 + Vertrag: Lohnt sich das Angebot?

Diese Kosten fallen mit dem Super Select M-Tarif an, nach einer Laufzeit von 24 Monaten:

Grundgebühr: 12 × 9,99 Euro + 12 × 14,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs Motorola Moto G100: 29 Euro

Anschlussgebühr: 29,99 Euro

Versandkosten: Gratis

Kosten insgesamt (24 Monate): 358,75 Euro

Hinweis zu Vertragsabschlüssen:

Ihr solltet immer rechtzeitig kündigen, wenn ihr das vergesst, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein halbes Jahr. Die anfallende Grundgebühr bleibt dabei gleich, auch wenn ihr das Gerät schon abbezahlt habt.

Wenn wir jetzt die Kosten mit den aktuellen Preisen im Handel vergleichen, sehen wir, dass das Tarifangebot wesentlich günstiger ist als ein vertragloses Einzelgerät im Handel. Der günstigste Gesamtpreis für das Motorola Moto G100 liegt derzeit bei 494 Euro, dies zeigt der Preisvergleich verschiedener Online-Händler bei idealo.

Mit dem Tarifangebot bei Saturn macht ihr rechnerisch sogar einen Gewinn von 135,25 Euro und den Tarif gibt es quasi kostenlos obendrauf. Ein solches Angebot hat Seltenheitswert, ihr solltet also zuschlagen, solange noch Stückzahlen verfügbar sind.