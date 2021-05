Einfach genial: Das perfekte Zubehör für Pokémon-Fans

Pikachu surft auch schon freudig zum Foto-Spaß.

Ihr seid richtig im Fotofieber und versucht seit dem Release von New Pokémon Snap eure Lieblinge in den bestmöglichen Situationen abzulichten? Dann haben wir das perfekte Gadget für euch um eure harte Arbeit real werden zu lassen.

New Pokémon Snap: So werden eure Bilder real

New Pokémon Snap ist der wahrgewordene Traum vieler Pokémon-Trainer. In unserem Test zum Spiel erfahrt ihr im Detail, was das Switch-Spiel zu einem absoluten Muss für Serienfans macht. Die Hauptaufgabe des Spiels dürfte aber bekannt sein: Ihr müsst viele tolle Bilder von Pokémon schießen.

Doch was passiert mit euren Meisterwerken, wenn ihr Snap durchgespielt habt? Geraten sie schnell wieder in Vergessenheit und gehen in den Tiefen eurer Switch-Galerie verloren? Oder hättet ihr lieber noch lange etwas von eurer Arbeit als Pokémon-Fotograf?

Mit dem Fotodrucker Instax Mini Link von FUJIFILM werden eure Bilder jetzt real und begleiten euch noch lange nachdem ihr das Spiel beiseite gelegt habt. Ihr könnt eure digitalen Fotos nämlich drucken und in den Händen halten. Das Ergebnis sind kleine, handliche Fotos, die an alte Polaroids erinnern:

Eure Lieblingsfotos aus New Pokémon Snap werden Wirklichkeit. Bildquelle: instax.com

Den Drucker gibt es in einer speziellen Nintendo-Edition für 119,99 Euro zu kaufen, wobei lediglich die Farbe eine andere ist als bei den normalen Modellen.

FUJIFILM instax mini Link SE Fotodrucker Sofortdruck

Mit superniedlicher Pikachu-Hülle sieht das Ganze für 139,00 Euro dann so aus:

FUJIFILM instax mini Link Pikachu Case Bundle Fotodrucker Sofortdruck

Auch die kostengünstigere Standard-Version des Mini-Druckers bekommt ihr in verschiedenen Farben:

Wie funktioniert's?

Um eure Fotos zu drucken, schickt ihr sie zuerst von der Switch aus per QR-Code an euer Smartphone. Die passende App zum Smartphone-Drucker verbindet ihr per Bluetooth mit der Instax Mini Link, und schon könnt ihr eure Bilder anpassen und drucken. Dazu braucht ihr natürlich noch den passenden Film.

FUJIFILM instax mini Film Doppelpack Sofortbildfilm

Eine schöne Erinnerung und coole Deko-Idee für die Pokémon-Ecke.

Pro-Tipp: Nacht-Level und andere dunkle Orte im Spiel lassen sich auf Fotos nicht gut übertragen. Achtet also auf ausreichend Kontrast in euren Bildern.

Der Drucker kann natürlich noch für viel mehr als nur Pokémon-Bilder verwendet werden. Auch für andere Switch-Spiele, wie Animal Crossing New Horizons, oder für private Fotos macht sich der Instax Mini Link gut. Gerade zu New Pokémon Snap passt die technische Spielerei jedoch wie die Faust aufs Auge.