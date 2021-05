8 Spiele, deren Kauf ihr unglaublich bereut habt

Nicht alle Spiele stellen sich im Nachhinein als kluge Investition heraus: Bei diesen Spielen habt ihr euch über den Kauf später geärgert.

Vom Spielkauf zur puren Enttäuschung

Leider ist es für Gamer nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich, ob sie ein Spiel genießen werden oder nicht. Aus diesem Grund kann es immer wieder zu diesen ärgerlichen Momenten kommen, in denen ihr ein gerade erst gekauftes Spiel einlegt, loszockt und schon nach kurzer Zeit realisiert, dass ihr euer Geld in den Sand gesetzt habt.

Manchmal kann es natürlich auch etwas länger dauern, bis ihr bei dieser Erkenntnis ankommt – aber frustrierend ist sie jedes Mal. Wir haben euch deswegen gefragt, bei welchen Games ihr früher oder später den Kauf bereut habt. In unserer Bilderstrecke findet ihr einige Antworten, die wir aus über 2000 Kommentaren aus der Community ausgewählt haben.

Einfach ärgerlich: Deswegen bereut ihr eure Spielkäufe

Hin und wieder hängt eine falsche Kaufentscheidung einfach nur mit Pech zusammen – zum Beispiel wenn ihr ein Spiel für den Vollpreis kauft und es nur wenig später stark reduziert oder sogar gratis im Abo verfügbar ist. Ebenfalls ärgerlich ist es natürlich, wenn ihr das Game aus Versehen für die falsche Plattform kauft – und es in der Konsequenz überhaupt nicht spielen könnt.

Meistens aber ist der Grund für einen Fehlkauf schlicht, dass ihr etwas anderes vom Spiel erwartet habt – und vom Endergebnis ziemlich enttäuscht seid. Das kann in jedem Genre passieren, ob ihr nun auf Shooter, Rollenspiele oder Abenteuerspiele steht. Selbst wenn die Games vom Rest der Community großartige Kritiken bekommen haben wie zum Beispiel Grand Theft Auto 5 oder The Last of Us – eine Garantie, dass euch persönlich ein Spiel gefällt, gibt es leider nicht. Deshalb wird sich Enttäuschung über einen Spielkauf auch nie vollständig ausschließen lassen – stattdessen gehören diese kleinen ärgerlichen Momente wohl einfach zu jedem Gamer-Leben irgendwie mit dazu.

Destiny 2 war nicht für alle Gamer ein Glücksgriff

Kommt euch diese Frustration bekannt vor? Bei welchen Spielen habt ihr im Nachhinein den Kauf bereut? Und welche der Games in unserer Galerie haben euch gefallen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!