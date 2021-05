8 berüchtigte Waffen, die viel zu mächtig sind

In vielen Videospielen steht und fällt euer Erfolg mit euren Waffen – mit einigen bekannten Exemplaren könnt ihr eigentlich nur gewinnen. Das hat ganz bestimmte Gründe. In unserer Bilderstrecke haben wir euch acht der bekanntesten Schuss - und Schlagwaffen zusammengetragen, die etwas mehr Feinabstimmung gebraucht hätten.

Diese 8 Waffen sind einfach nur overpowert

Egal ob gegen die KI oder menschliche Mitspieler – einige Waffen in Spielen verhelfen euch leichter zum Sieg als andere. Diese übermächtigen Instrumente fühlen sich wie eine Gabe des Himmels an, wenn ihr sie selbst in den Händen haltet – können aber auch euer Todesurteil bedeuten, wenn sie in die Fänge eures Gegners gelangen. Acht der berühmtesten Waffen, die einfach nur overpowert sind, findet ihr in unserer Bilderstrecke.

Hier gelangt ihr zu den 8 stärksten Waffen in Videospielen:

In der Bilderstrecke habt ihr ein paar Klassiker der mächtigsten Waffen in Videospielen gesehen. Empfindet ihr die bloße Existenz dieser als Ungerechtigkeit oder freut ihr euch vielmehr darüber, wenn ihr sie selbst voller Schadenfreude gegen eure Gegner richten könnt?