Skyrim mit Next-Gen-Grafik: 500 Mods machen es möglich

The Elder Scrolls 5 Skyrim kann sich auch nach fast 10 Jahren immer noch sehen lassen. Ein Fan will Himmelsrand jedoch noch prachtvoller erleben und verwandelt das Rollenspiel mit über 500 Mods in einen Grafik-Traum.

Wie sieht Skyrim mit 500 Mods aus?

Ohne den unermüdlichen Einsatz der Community wäre The Elder Scrolls 5: Skyrim nur halb so gut. Mit einer schier unendlichen Auswahl an Mods können die Fans das Rollenspiel in ein komplett neues Erlebnis verwandeln. Der Reddit-User Elyrious hat die Optimierung seines Spiels auf die Spitze getrieben und mit mehr als 500 Mods seine wunderschöne Traum-Version von Skyrim erschaffen.

In seinem Post zeigt er mehrere Bilder aus dem neuen Himmelsrand. Während viele Mods die Städte und Landschaften komplett umbauen, habe er darauf geachtet, dass alles so aussieht, wie im Original. Nur eben viel schöner. In den Kommentaren stellt Elyrious einige weitere Bilder von Innenräumen vor. Durch die neue Beleuchtung werden Höhlen jedoch merklich dunkler, sodass sie mit einer Fackel oder einem Zauber erhellt werden müssen.

Skyrim: Grafik-Traum hat seinen Preis

Wenn ihr Himmelsrand ebenfalls in dieser Pracht erleben wollt, könnt ihr euch hier die komplette Mod-Liste des Reddit-Users ansehen. Die meisten der Erweiterungen können direkt auf der Seite Nexus-Mods heruntergeladen werden. Die wunderschönen Landschaften haben jedoch ihren Preis. Wenn ihr keinen guten PC besitzt, kann aus dem Grafik-Traum schnell ein Lag-Albtraum werden. Elyrious erklärt in den Kommentaren, dass seine Version des Spiels definitiv nicht mit einer Bildfrequenz von 60 fps laufen wird.

Ein Skyrim-Spieler verwandelt Himmelsrand in einen Grafik-Traum.