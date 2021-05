Returnal: Gamer schafft beeindruckenden Weltrekord in PS5-Spiel

Returnal: Speedrunner schafft das Spiel in weniger als 5 Minuten.

Viele Spieler hadern in Returnal auf der PS5 mit dem Schwierigkeitsgrad oder den fehlenden Speicherpunkten – doch ein Gamer hat das Spiel jetzt in atemberaubender Zeit durchgezockt.

Seit seinem Release vor ein paar Wochen hat sich das Sci-Fi-Abenteuer Returnal als schickes, aber äußerst schwieriges Exklusivspiel einen Namen auf der PS5 gemacht. Das Roguelike fordert eure Fähigkeiten und Reflexe heraus und erfordert einiges an Geduld. Dass es allerdings auch anders geht, hat jetzt ein Speedrunner auf YouTube gezeigt – und einen aberwitzigen Rekord für das Spiel aufgestellt.

Returnal: Beeindruckender Speedrun auf YouTube

Speedrunner MentalToast hat das beinharte Roguelike Returnal in weniger als fünf Minuten durchgezockt und damit einen neuen Weltrekord aufgestellt. Wie im Video zu sehen ist, bewegt er sich vor allem dank der "Dash Melee Jump"-Technik so geschmeidig durch die Level. Bei dieser Technik wird ein Dash in eine Melee-Attacke und diese wiederum direkt in einen Sprung überführt.

Hier könnt ihr euch den Returnal-Speedrun anschauen:

Außerdem wird deutlich, dass MentalToast bei seinem Speedrun so ziemlich allen Gegnern konsequent aus dem Weg geht – bis natürlich zum letzten Endgegner. Mit Problemen wie zu wenig Speicheroptionen, über die sich andere Gamer bereits lautstark beschwert haben, hat dieser Speedrunner in jedem Fall nicht zu kämpfen.

In unserem Test geben wir euch unsere ausführliche Einschätzung zu dem Sci-Fi-Shooter auf der PS5.

Returnal: Deutscher Gamer hält andere Weltrekorde

Als Roguelike gibt es in Returnal mehrere Speedrun-Weltrekorde zu brechen, je nachdem wie das Spiel gespielt wird. Während MentalToast in seinem Durchlauf alles bis auf den Endboss stehen und liegen lässt, gibt es auch Rekordzeiten für Gamer, die alle Biome und alle Bosse besiegen.

Beide Rekorde sind derzeit in der Hand des deutschen Gamers Uprisen: Alle Biome hat er in 13 Minuten durchgespielt, während er für alle Bosse knapp 25 Minuten gebraucht hat.

In unserem Video zeigen wir euch, über welche Exklusivspiele für die PlayStation 5 ihr euch freuen könnt:

Wie findet ihr den Speedrun in Returnal? Was ist bisher eure Bestzeit? Oder habt ihr momentan noch an einer besonders schwierigen Stelle zu knabbern? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!