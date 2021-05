In wenigen Tagen startet die Open Beta von Chivalry 2 (Bild: Deep Silver)

Streicht eure Pläne für das nächste Wochenende, denn zu diesem Zeitpunkt startet Chivalry 2 in die Open Beta – und zwar auf allen Plattformen. 120 Stunden lang könnt ihr das neue Mittelalter-Battlefield gratis zocken.

Open Beta für Chivalry 2: Mittelalter-Slasher kostenlos testen

2012 erschien mit Chivalry: Medieval Warfare ein echtes Schmankerl für alle Mittelalter-Fans. Auf großen Schlachtfeldern durftet ihr in der Ego-Perspektive mit anderen Spielern die Schwerter kreuzen oder euch mit dem Bogen die Pfeile um die Ohren ballern.

Das Mittelalter-Battlefield konnte die Spieler vor allem mit seinem actionreichen Kampfsystem, der tollen Atmosphäre und der mitunter recht brutalen Gewaltdarstellung in seinen Bann ziehen.

Nun steht mit Chivalry 2 endlich der Nachfolger in den Startlöchern – und ihr könnt das Spiel 120 Stunden lang kostenlos dank einer Open-Beta-Phase testen. Die Beta startet am 27. Mai 2021 um 17 Uhr und läuft bis zum 01. Juni 2021 um 17:00 Uhr.

In dieser Zeit dürfen sich dann PC-, PS4-, PS5, Xbox-One- und Xbox-Series-Spieler gegenseitig mit Keulen, Morgensternen, Schwertern und vielen weiteren Waffen bekriegen – und das auch plattformübergreifend. Die Open Beta unterstützt nämlich Crossplay. Solltet ihr also auf dem PC und euer LARP-Kumpel auf der Konsole unterwegs sein, könnt ihr trotzdem zusammen spielen.

Das steckt in der Open Beta für Chivalry 2

Fünf unterschiedliche Karten stehen euch während der Open-Beta-Phase zur freien Auswahl zur Verfügung. Zudem könnt ihr zwischen drei unterschiedlichen Spiel-Modi wählen:

Team Objective (erfüllt zusammen im Team Aufgaben, um weiter voranzuschreiten; je nach Karte unterschiedliche Aufträge und Missionen)

(erfüllt zusammen im Team Aufgaben, um weiter voranzuschreiten; je nach Karte unterschiedliche Aufträge und Missionen) Team-Deathmatch

Free for All

Bis zu 64 Spieler können gleichzeitig auf einem Server unterwegs sein. Die Open Beta bietet euch zudem erstmals die Möglichkeit, euren Charakter kosmetisch vollständig anzupassen.

Wer Kämpfe Mano-a-Mano bevorzugt, wird sich zudem darüber freuen, dass es erstmals spezielle Duell-Server gibt, in denen ihr eure Fähigkeiten im "1 gegen 1"-Kampf testen dürft.

PC-Spieler können die Open Beta ab dem 27. Mai um 17 Uhr über den Epic Game Store starten, Xbox- und PlayStation-Spieler finden das Spiel in den Konsolen-Stores.

Hinweis: PlayStation-Spieler können die Open-Beta-Phase von Chivalry 2 auch ohne PS-Plus-Abo nutzen, Xbox-Spieler hingegen benötigen zwingend ein "Xbox Live Gold"-Abonnement.

Xbox Live Gold bei Amazon anschauen

Chivalry 2 erscheint am 08. Juni 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. Werdet ihr mal einen Blick in das Mittelalter-Battlefield werfen? Oder könnt ihr solchen Spielen rein gar nichts abgewinnen? Schreibt es uns in die Facebook-Kommentare.