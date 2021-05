Die Releases in der Kalenderwoche 21.

In der kommenden Woche geht es kreuz und quer zu: Über fantasievolle Rollenspielwelten bis hin zur Rettung einer Voxelwelt stehen abwechslungsreiche Aufgaben bevor.

Biomutant | 25. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Was lange währt, wird endlich fertig: Gut vier Jahre nach der ersten Ankündigung ist Biomutant endlich vollständig. Das Action-Rollenspiel entführt Singleplayer-Liebhaber in eine offene postapokalyptische Spielwelt. Dort leben jedoch nur noch mutierte Tiere, die in ihrer eigenen Sprache sprechen und sich in sechs verschiedenen Stämmen zusammengerottet haben. Als Spieler, ebenfalls eine Art Tier mit übernatürlichen Fähigkeiten, ist es eure Aufgabe, den Baum des Lebens zu retten. Dafür müsst ihr jedoch mit den Stämmen in Kontakt treten und sie von eurer Aufgabe überzeugen oder gegen sie kämpfen.

Spielerisch präsentiert sich Biomutant wie eine Art Devil May Cry als Rollenspiel, bei dem ihr zwischen Schuss- und Nahkampfwaffen sowie Fähigkeiten schnell hin- und herwechselt. Zudem könnt ihr Fahrzeuge oder andere Fortbewegungsmittel nutzen, eure eigenen Waffen und Upgrades herstellen und einer Vielzahl von Nebenaufgaben nachgehen.

Die Geschichte wird dabei stetig von einem Erzähler wiedergegeben, wie es vielleicht der eine oder andere bereits aus dem Indie-Spiel Bastion kennt.

In Biomutant erlebt ihr eine ungewohnte Fantasy-Welt:

Zum Release erscheint Biomutant für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Eine native Umsetzung für die Next-Gen-Konsolen ist bisher nicht angekündigt. Dank Abwärtskompatibilität ist das Action-Rollenspiel trotzdem auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielbar. Lediglich die Nintendo Switch geht vorerst leer aus.

Biomutant [Playstation 4]

Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster | 25. Mai

PC / PS4 / Switch

Über 16 Jahre nach dem Release auf der PlayStation 2 bringen Atlus und Sega Shin Megami Tensei 3 Nocturne (in Europa einst Shin Megami Tensei Lucifer's Call genannt) als HD Remaster zurück. Das Rollenspiel versetzt euch nach Tokio, wo ihr in einen Kampf zwischen Göttern und Dämonen verstrickt werdet. Als die Empfängnis ausgelöst wird, bricht eine dämonische Revolution über die japanische Hauptstadt herein und beginnt die Welt zu vernichten.

Eure Aufgabe ist es natürlich, die drohende Apokalypse zu verhindern. In klassischer JRPG-Manier müsst ihr euch dafür in erster Linie durch die Geschichte kämpfen. Ganz allein seid ihr nicht auf euch gestellt: Ihr könnt im Laufe des Spiels Dämonen rekrutieren, die an eurer Seite in den Kampf ziehen.

Die HD-Neuauflage von Shin Megami Tensei 3 bietet vor allem grafische Verbesserungen:

Das HD-Remaster von Shin Megami Tensei 3 Nocturne enthält neben grafischen Verbesserungen außerdem zusätzliche Schwierigkeitsgrade, die Option zum Zwischenspeichern und sowohl eine japanische als auch englische Sprachausgabe. Texte und Untertitel sind hingegen in deutscher Sprache verfügbar.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster (Playstation 4)

King of Seas | 25. Mai

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Der Name King of Seas verrät fast schon das Spielprinzip: In dem Action-Rollenspiel stürzt ihr euch mit eurem eigenen Schiff in eine prozedural generierte Piratenwelt, um den Mord an eurem Vater zu rächen und zugleich zum König der Piraten zu werden.

Auf eurem Weg dahin trefft ihr verschiedene Charaktere, schlagt unzählige Gefechte und trefft Entscheidungen, die sich auf die Spielwelt auswirken. So können sich zum Beispiel die Seewege ändern oder der Schwierigkeitsgrad zunehmen, je nachdem welche Siedlungen ihr erobert. Neben der Hauptgeschichte könnt ihr außerdem auf Schatzsuche gehen, Nebenaufträge annehmen, Angeln, Handeln und vieles mehr.

Eigentlich hätte der Release von King of Seas bereits im Februar erfolgen sollen. Das italienische Entwicklerstudio hat jedoch kurz vor Schluss mit Team 17 einen Publisher gefunden, der weitere Ressourcen zum Feinschliff des Spiels bereitgestellt hat.

Earth Defense Force: World Brothers | 25. Mai

PC / PS4 / Switch

Normalerweise rettet ihr in der "Earth Defense Force"-Reihe die Welt vor dem Angriff von aggressiven Lebensformen, die mitunter wie riesige Insekten oder Spinnen aussehen. Im Ableger Earth Defense Force: World Brothers geht es hingegen in ein Paralleluniversum, bei dem die Voxel-Erde kurz davor steht, in quadratische Teile zu zerfallen.

Der Grund? Außerirdische Invasoren die mit ihren Kampfschiffen dem einst friedvollen Leben ein Ende gesetzt haben. Als Vertreter der EDF liegt es an euch, die Angreifer abzuwehren und gleichzeitig die Erde wieder zusammenzusetzen. Dabei könnt ihr unter anderem auf einige bekannte EDF-Mitglieder zurückgreifen, die Serienkenner aus früheren Teilen kennen.

Wie aus anderen EDF-Spielen bekannt, könnt ihr auch Earth Defense Force: World Brothers mit bis zu drei Freunden spielen. Im Release der Switch-Version ist dies jedoch nur über LAN machbar, während es auf der PlayStation 4 eine Split-Screen-Option gibt.

Iron Harvest: Operation Eagle | 27. Mai

PC

Mit Iron Harvest haben King Art und Deep Silver im letzten Jahr ein erfolgreiches Strategiespiel auf den Markt gebracht. Mit Operation Eagle folgt nun eine größere Erweiterung, in deren Zentrum die neue spielbare Fraktion "Amerikanische Union" steht. Mit an Bord ist eine eigenständige Kampagne bestehend aus sieben Missionen, 20 verschiedene Einheiten und drei Helden. Im Paket sind zusätzlich weitere Mehrspieler-Karten, neue Skins und spielbare Verbündete enthalten.

Im Epic Games Store und bei GOG erscheint Iron Harvest: Operation Eagle zum Release als Download-Erweiterung für das Hauptspiel. Bei Steam könnt ihr eine Stand-Alone-Version erwerben, die nicht den Besitz von Iron Harvest voraussetzt. Die Inhalte des Originals können Steam-Käufer hingegen als DLC separat erwerben.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground | 21. Mai

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ist ein rundenbasiertes Strategiespiel basierend auf dem Tabletop-Spiel Warhammer Age of Sigmar. Als Spieler erkundet ihr mit eurer eigenen Streitmacht die namensgebende Welt Storm Ground, die von Legenden, Helden und höllischen Kreaturen bewohnt wird. Die Entwickler versprechen rasante Schlachten und die Möglichkeit, eure Einheiten und Ausrüstung zu verbessern sowie mächtige Fähigkeiten freizuschalten.

Die Kampagne von Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground soll nicht-linear verlaufen. Bei jedem Durchgang erwarten euch demnach andere Einheiten und Herausforderungen.

Sowohl im Release der PC- als auch in der Konsolenversion könnt ihr zudem 1vs1-Gefechte online in Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground austragen.

Wonder Boy: Asha in Monster World | 21. Mai

PS4 / Switch

Zum 35. Geburtstag der "Wonder Boy"-Reihe lässt Entwickler ArtDink eine Remastered-Version von Monster World 4 von der Leine. In Wonder Boy: Asha in Monster World schlüpft ihr in die Rolle der titelgebende Asha, die stets von ihrem treuen Freund Pepelogoo begleitet wird. Zusammen müssen sie die Welt retten, indem sie verschiedene Geister finden und sich durch verschiedene Regionen springen und schlagen.

Für die Remastered-Version konnten die Entwickler einige frühere Team-Mitglieder mit an Bord holen, darunter den Serienschöpfer Ryuichi Nishizawa und den Komponisten Shinichi Sakamoto.

Neben der Remastered-Version steckt im Release von Wonder Boy: Asha in Monster World außerdem die originale Version von Monster World 4. Spieler können somit sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der Nintendo Switch die beiden Spiele im direkten Vergleich erleben.

Wonder Boy: Asha in Monster World - [PlayStation 4]

Ob ihr nun die Voxelwelt beschützt, als Biomutant den Baum des Lebens rettet, das Piratenleben noch unsicherer gestaltet oder eure Strategiekünste ein weiteres Mal unter Beweis stellt: Die letzte Maiwoche dieses Jahres bietet ein buntes Release-Paket.