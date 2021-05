Nach 10 Jahren wird Victoria 3 angekündigt und Crusader Kings 3 wird ein noch besseres Rollenspiel. Bildquelle: Paradox Interactive.

Auf der PDXCON erfüllt Paradox Interactive den Traum vieler Stragie-Fans. Neben Erweiterungen für Crusader Kings 3 und Prison Architect wurde auch Victoria 3 angekündigt. Hier erfahrt ihr, auf welche neuen Features ihr euch freuen könnt.

Victoria 3: Welche Features erwarten euch?

10 Jahre nach Victoria 2 führt euch Paradox Interactive zurück ins Jahr 1836. In Victoria 3 übernehmt ihr die Herrschaft über ein aufstrebendes Land im viktorianischen Zeitalter und führt es durch das kommende Jahrhundert. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf der Bevölkerung des Landes. Die Bürger haben eigene Bedürfnisse und heißen die Aktionen ihres Herrschers nicht immer willkommen.

Die Menschen in eurem Herrschaftsgebiet schließen sich zu sogenannten Interessensgruppen zusammen, die von Fraktionsanführern geleitet werden. Eine der zentralen Aufgaben des Spiels wird es sein, eure Politik mit diesen Gruppen abzustimmen. Während konservative Bürger dem Fortschritt eher kritisch gegenüberstehen, werden Händler und Intellektuelle darauf bestehen, selbst an der Regierung des Landes beteiligt zu werden.

In einer ersten Vorschau hat Paradox Interactive außerdem das neue Diplomatie-System vorgestellt. Indem ihr geschickt verhandelt, sollt ihr eure Ziele durchsetzen können, ohne Krieg führen zu müssen. Beispielsweise könnt ihr eure Nachbarn erpressen oder ihnen Versprechen machen, um euren Anspruch auf ein Gebiet zu unterstützen. Falls sich andere Länder jedoch eurem Gegner anschließen, kann euer Griff nach Macht schnell nach hinten losgehen.

Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Victoria 3 ansehen:

Crusader Kings 3: Noch mehr Rollenspiel dank Thronsaal

Während ihr in Victoria 3 ein ganzes Land lenkt, erzählt Crusader Kings 3 persönlichere Geschichten über die Menschen an der Spitze eines Reiches. Der neu angekündigte "Royal Court"-DLC erweitert das Rollenspiel um einen Thronsaal für euren König. Dort sollt ihr mit euren Vasallen und Höflingen interagieren können, die mit ihren Problemen zu euch kommen. Ein prachtvoller Thronsaal zieht außerdem besondere Persönlichkeiten wie Künstler und Schmiede an, die besondere Gegenstände für euer persönliches Inventar herstellen können.

Auch das Kultursystem wird überarbeitet. So soll es möglich sein, eure eigene Kultur mit der Zeit weiterzuentwickeln. Ein wachsendes Reich kann auch die Merkmale anderer Kulturgruppen aufnehmen und sich so der Bevölkerung anpassen.

Prison Architekt: Häftlinge bekommen eine zweite Chance

Der "Second Chances"-DLC für Prison Architekt legt den Fokus auf die Rehabilitation der Häftlinge. Mit neuen Programmen in eurem Gefängnis könnt ihr das Verhalten der Inhaftierten ändern und so dafür sorgen, dass sie nach ihrer Entlassung nicht erneut straffällig werden. Der "Second Chances"-DLC soll noch dieses Jahr erscheinen.

Empire of Sin: Erster DLC und kostenloses Update

Der erste DLC für Empire of Sin erweitert das Spiel um den Mob Boss Meyer Lansky. Zusätzlich werdet ihr eine neue Gangster-Gruppe anwerben können, mit denen ihr ein Kredit-Hai-Unternehmen führen könnt. Auch Spieler, die den DLC nicht gekauft haben, werden von einem kostenlosen Update profitieren, welches das Wirtschaftssystem des Spiels überarbeitet. Empire of Sin: Make it Count soll ebenfalls noch dieses Jahr erscheinen.

Paradox Interactive enthüllt Erweiterungen für Crusader Kings 3, Prison Architekt und Empire of Sin. Außerdem wird Victoria 3 vorgestellt. Welche Ankündigung hat euch am besten gefallen? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.