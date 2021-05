Dunkler Pinocchio: Dark-Souls-Alternative sieht unglaublich gut aus

Die Entwickler von Round 8 Studio arbeiten an einem neuen Soulslike-Projekt. Bild: NeoWiz

Das Studio von Round 8 hat zusammen mit Publisher NeoWiz einen frischen Soulslike-Titel angekündigt. Ein neuartiges, aber passendes Konzept soll das Gameplay dabei für euch abwechslungsreicher und spannender gestalten.

Pinocchio im dunklen Gewand

Passenderweise heißt der Titel Lies of P und bezieht sich unmittelbar auf die Erzählungen der berühmten italienischen Holzpuppe Pinocchio und deren chronischen Hang zur Unwahrheit. Wie ihr schon richtig vermutet, ist das Setting dabei alles andere als familienfreundlich eingerichtet.

Kern des Handlungsverlaufs ist ein einzigartiges Lügen-System, bei dem eure Taten und Entscheidungen als Hauptfigur dynamischen Einfluss auf das Gameplay haben. Dies wirkt sich wiederum auf die Endsequenzen aus, die ihr am Schluss zu Gesicht bekommt. Ihr solltet also genau darauf achten, wem ihr im Verlauf des Spiels vertraut.

Schwierigkeitsgrad wie bei Dark Souls

Euren mechanischen Protagonisten dürft ihr außerdem mit unterschiedlichen Waffen, Modifikationen und Fähigkeiten bestücken, um so euren Spielstil anpassen. Ein komplexes Kampfsystem rundet das Gameplay ab und soll für den nötigen Schwierigkeitsgrad sorgen. Lief of P will in dieser Hinsicht die Messlatte ganz hoch setzen und orientiert sich an Genregrößen wie Dark Souls

Dabei punktet die obskure Idee nicht nur atmosphärisch, sondern auch mit schöner Optik, wie ihr im Ankündigungstrailer sehen könnt:

Anlündigungstrailer zum neuen Soulslike-Titel Life of P

Darin führt euch Meister Gepetto, der Schöpfer von Pinocchio, durch den Anfang der Geschichte. Laut den Entwicklern bahnt ihr euch im Anschluss einen Weg durch die Düsternis einer verfallenen Höllenstadt, die von der sogenannten Belle Epoque-Ära inspiriert wurde. In diesem Chaos voller Wahnsinn müsst ihr Gepetto wiederfinden.

An das Projekt gehen die Entwickler von Round 8, die auch am MMORPG Bless Unleashed gearbeiet haben, mit der klaren Ansage, ein Spiel im Stil von Dark Souls zu entwickeln, das mit den besten Titeln des Genres konkurrieren kann. Um dieses Vorhaben auch umzusetzen zu können, wird das bereits 60 Personen starke Team weiterhin kontinuierlich aufgestockt.

Habt ihr die Monster von Dark Souls und Co. bereits das Fürchten gelehrt, dann solltet ihr auch mal einen Blick auf Mortal Shell werfen:

Mortal Shell (Enhanced Edition) (Playstation 5)

13 Meisterwerke, die ihr im Leben unbedingt spielen solltet

Wann ihr in das Gewand der düsteren Puppe schlüpfen werdet, ist noch nicht klar. Allerdings soll Lies of P neben dem PC auch den Weg auf die PS5 und Xbox Series X|S finden.