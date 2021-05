Manchmal steckt man einfach fest - in Spielen wie Dark Souls 3 öfter als in anderen. Bildquelle: Getty Images / master1305

Eine neu veröffentlichte Datenerhebung zeigt ganz klar, für welche Spiele ihr am häufigsten Rat im Internet sucht. In unserer Bilderstrecke erfahrt ihr die Top 10 der Games, die euch am meisten nach Lösungen googeln lassen.

Keine Scham! Jeder braucht mal Hilfe

Die Spielerehre verbietet es manchmal darüber offen zu reden, dabei tu es Jeder: Wenn man beim Spielen mal nicht weiterkommt, einfach nach Lösungen googeln. Vor allem bei besonders schweren Angelegenheiten wie dem Genre der Souls-Like-Spiele oder langen Games mit einer Reihe von Nebenqests, greifen Spieler häufig zur Suchmaschine.

Die Seite comparethemarket hat die Suchanfragen nach Tipps und Tricks im Gaming-Bereich genauer unter die Lupe genommen und eine interessante Datenerhebung veröffentlicht, die wir euch nciht vorenthalten wollen. Besonders der erste Platz dürfte so Einige von euch überraschen.

Klickt auf unsere Bilderstrecke um die 10 Videospiele zu erfahren, bei denen die meisten Spieler nach Hilfe suchen:

Von Dark Souls hin zu echten Überraschungen: Videospielliebhaber suchen aus den verschiedensten Gründen online nach Lösungen und Tipps. Seht ihr euch in der Bilderstrecke repräsentiert oder grast ihr das Internet wegen ganz anderen Spielen nach Antworten ab? Schreibt es uns gern in die Kommentare auf Facebook!