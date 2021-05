Der absolute Dino-Traum? Wir durften Spieler in einer der besten und schönsten Dino-Simulationen besuchen.

Die Welt der Dinosaurier ist ein unglaublich spannendes Phänomen. Im Videospielbereich trifft man diese vorzeitlichen Geschöpfe allerdings nur selten an, höchstens in Spielen wie Jurassic World Evolution oder Dino Crisis. Die größten Dino-Fans kennen jedoch die ultimative Adresse, zu der wir eine Einladung erhalten haben.

Dino-Fans in The Isle: "Ich geh hier nicht mehr weg!"

Im Jahr 2015 erschien The Isle im Steam-"Early Access" und bietet den Spielern ein umfassendes Dino-Survival-Gameplay – mit allem, was dazu gehört: Einen eigenen Dino aufziehen, Bedürfnisse befriedigen und andere Dinos bekämpfen. Vor einiger Zeit erhielten wir eine Einladung von Heaven, einem der größten deutschen "The Isle"-Server.

Dabei führten uns Mr. Jesus, der Serverleiter, und die Administratorin Asuna durch das beeindruckende Spiel und präsentierten uns eine unglaublich leidenschaftliche Community. Im folgenden Video könnt ihr uns dorthin begleiten.

Trefft die größten Dino-Fans auf diesem Planeten:

Wir bedanken uns für die Einladung auf den Heaven-Server und wünschen der Community weiterhin frohe Dino-Jagd. Sagt uns unbedingt Bescheid, wann Gift-Dinos und Menschen eingefügt werden. Bis dahin sagen wir: Das Leben findet einen Weg.