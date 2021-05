Nintendo-Switch-Bundle: Joy-Cons mit Super Mario Party nur heute im Angebot

Bei MediaMarkt gibt's nur heute ein Top-Bundle für Nintendo-Switch-Besitzer.

Bei MediaMarkt gibt es nur am heutigen Dienstag, den 25. Mai, ein tolles Nintendo-Switch-Bundle: Ihr könnt euch ein Joy-Con-Set zusammen mit dem Multiplayer-Hit Super Mario Party zm Sparpreis sichern.

Jeden Woche gibt es bei MediaMarkt am "Gönn' dir Dienstag" 24 Stunden lang attraktive Angebote. Heute könnt ihr euch unter anderem über ein attraktives Switch-Bundle für Multiplayer-Fans freuen – mit einem Joy-Con-Set eurer Wahl und Super Mario Party.

Hier geht's zum Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt!

Switch-Bundle: Joy-Cons und Mario Party im Angebot

Wenn ihr auf der Suche nach einem Joy-Con-Set und einem der aktuell besten Multiplayer-Spiele seid, dann ist das heutige Nintendo-Switch-Bundle bei MediaMarkt genau richtig für euch. Ihr könnt euch eines von vier verschiedenen Joy-Con-Sets aussuchen und dazu noch Super Mario Party in euren Warenkorb legen. Insgesamt kostet das Bundle so nur 99,99 Euro. Das Angebot ist noch bis morgen früh um 9 Uhr verfügbar.

Auch wenn ihr euch stattdessen lieber Mario Kart 8 Deluxe oder Animal Crossing: New Horizons aussucht, könnt ihr euch über einen Preiserlass freuen, doch mit Super Mario Party ist das Bundle am günstigsten. Der Rabatt wird euch in jedem Fall an der Kasse angezeigt. Klickt einfach auf die untenstehenden Links, um euch das gewünschte Joy-Con-Set und Nintendo-Switch-Game zum Sparpreis zu sichern:

Joy-Cons:

Spiele:

Noch mehr Angebote findet ihr auf der Aktionsseite von MediaMarkt:

Hier geht's zum Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt!

Super Mario Party: Nach Update noch besser

Wenn ihr Super Mario Party noch nicht in eurer Spielesammlung habt, dann ist dies jetzt der perfekte Moment dafür – denn erst vor Kurzem ist der Multiplayer-Hit sogar noch besser geworden: Nach einem Update könnt ihr die beliebten Brettspiel-Modi nämlich jetzt endlich auch online mit euren Freunden zocken.

In unserer Bilderstrecke geben wir euch nützliche Tipps zum Online-Shopping:

Wie gefällt euch das Switch-Bundle? Werdet ihr euch Super Mario Party mit einem Joy-Con-Set gönnen? Welche anderen Spiele würdet ihr euch gerne als Teil eines Bundles schnappen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und schreibt uns dort eure Meinung in den Kommentarbereich!