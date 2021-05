Twitch bringt das Gaming-Universum zusammen. Bild: Getty Images - Massenstock / urbazon

Nachdem Twitch im vergangenen Sommer zahlreiche Gaming-Events organisiert hat, geht es auch dieses Jahr in die nächste Runde. Dafür hat der Streaming-Dienst einiges in petto hat.

Mehr Inhalte bei Twitch-Event als zuvor

Bereits in der Vergangenheit bot die Streaming-Plattform exklusive Einblicke in Enthüllungen und Produktveröffentlichungen auf ihren Events. Dieses Mal möchte das Team noch einen draufsetzen, um der wachsenden Community gerecht zu werden.

So soll das diesjährige Twitch-Gaming-Treffen noch mehr Einblicke, Interviews und Kommentare für euch bereithalten als bisher. Geplant ist die Show als Mischung umfangreicher Pressekonferenzen, wie beispielsweise dem Xbox & Bethesda Showcase und exklusiven Inhalten direkt von Twitch. Auch Roboter-Freunde sollen dabei auf ihre Kosten kommen.

Zum Programm gehören ebenfalls die sogenannten Twitch-Rivals, ein E-Sport-Turnier, bei dem bekannte Namen aus der Szene teilnehmen werden. Außerdem die hauseigene Gamingshow Hivemind, sowie Brancheninterviews mit Streamerinnen und Streamern, die tagtäglich auf ihren Twitch-Kanälen für euch unterwegs sind.

Das sind die Highlights der Show:

Juni, 20 Uhr: Summer Game Fest Kick Off Live

Juni, 18 Uhr: Netflix Geeked zeigt Shows und Filme, die auf Lieblingsspielen basieren

Juni, 20 Uhr: /twitchgaming Party

Juni, 18 Uhr: Xbox & Bethesda Games Showcase



Auf der Bühne stehen werden außerdem:

Devolver Digital

Guerrilla Collective

Wholesome Games

Frontier Developments

Amazon Games

Future Games Show presented by GamesRadar

PC Gaming Show presented by PC Gamer

Battlestate Games

Facepunch Studios

Sega

IO Interactive

Mit dem vollständigen Zeitplan des Events, seid ihr bestens informiert.

Twitch-User können interaktiv mitmachen

Über den Chat werdet ihr die Möglichkeit haben, eure brennendsten Fragen loszuwerden. Per Chat-Decoder werden euere Anliegen dann direkt zum Moderator getragen. Außerdem sollen in der Abschlusszeremonie am Sonntag drei Emote-Awards verliehen werden, für die ihr ganz automatisch abstimmt, wenn ihr aktiv im Chat teilnehmt. Zudem könnt ihr als Co-Streamer des Events teilnehmen.

Das umfangreiche Event beginnt am Donnerstag, den 10. Juni, um 20 Uhr MESZ und kann von euch auf /twitchgaming gestreamt werden.