Civilization 6: Mod fügt beliebte Genshin-Impact-Stadt hinzu

Ein bisschen Anime passt auch zu Civilization 6. Bild: MiHoYo / Firaxis Games

Das Fantasy-Action-Rollenspiel Genshin Impact bietet euch eine große Open World sowie zahlreiche spielbare Charaktere. Auch Civilization 6 ist äußerst umfangreich – mischt man das Ganze, bekommt das Strategiespiel eine ordentliche Portion Anime-Flair spendiert.

Civilization 6: Mod bringt die schöne Mondstadt ins Spiel

Civilization 6 ist auch fast fünf Jahre nach seiner Veröffentlichung Ende 2016 dank zahlreicher Erweiterungen und DLCs immer noch gefragt. Das letzte kostenlose Update für den New Frontier Pass von Civilization 6 wurde im April veröffentlicht und enthielt eine Reihe neuer Zivilisationen. Ein Fan hat nun eine weitere Zivilisation ins Spiel gebracht und erweitert das Strategiespiel damit um die wunderschöne Mondstadt und einige seiner Bewohner aus Genshin Impact.

Die Mod, die das Ganze möglich macht, ist seit dem 19. Mai 2021 im Steam Workshop erhältlich und fügt neben der Stadt auch drei Anführer hinzu: Fischl, Barbara und Noelle. Das Projekt bietet nicht nur etwas für das Auge, sondern bringt auch rund 40 Minuten Hintergrundmusik aus dem Fantasy-Action-Rollenspiel mit.

Civilization 6: Genshin-Impact-Mod bietet ein paar Highlights

Das Projekt von Steam-Nutzer Kevin Liu bringt nicht nur neue Orte und Charaktere ins Spiel, auf euch warten viele weitere Highlights:

Einzigartige geologische Namen: Benennt neu entdeckten Berge, Flüsse, Seen ganz im Stil von Teyvat.

Benennt neu entdeckten Berge, Flüsse, Seen ganz im Stil von Teyvat. Hilichurl-Barbaren-Skins: Barbaren spawnen jetzt als Hilichurls.

Barbaren spawnen jetzt als Hilichurls. Heilung durch die Statue der Sieben: Tretet mit einer Einheit auf die Statue und sie wird sofort geheilt.

Tretet mit einer Einheit auf die Statue und sie wird sofort geheilt. Alle Assets mit korrektem Modell: Alle Assets sind im Spiel sichtbar und klar, einschließlich der Statue der Sieben.

