Nintendo Switch: Spieler feiern absurdes Game zu euren Kindheitshelden

Im Subreddit zur Nintendo Switch feiern 90er-Kids gerade ein besonders cooles Kampfspiel. Das Game ist auf mehreren Plattformen erhältlich und soll Fans ein paar vergnügliche Stunden bescheren.

Eine 90er-Kultserie kommt als Spiel zurück

Wer in den 90ern und frühen 2000ern Kind war, der hat vermutlich so einige abgedrehte Fernsehserien miterlebt. Eine der bis heute bekanntesten: Power Rangers. Die Heldengruppe in Latexanzügen zog schon damals ein riesiges Publikum an und scheint heute noch immer Viele zu begeistern.

Im „Nintendo Switch“-Subreddit feiern Spieler nun die Rückkehr der Actionhelden. Warum? Mit Power Rangers: Battle for the Grid - Super Edition ist nun eine Neuauflage des zuerst 2019 erschienenem Prüglers erschienen. Schon allein der Trailer versetzt Fans wieder zurück in ihre Kinderzimmer.

Schaut euch den spektakulären Trailer hier an:

Mit der Neuauflage des Games bekommt ihr das Basisspiel mitsamt aller DLCs sowie ein „Street Fighter“-Pack. Seit gestern könnt ihr euch das Game digital für Nintendo Switch, PS4, Xbox One und Stadia holen. Erst im Juli wird es das Spiel auch in einer physischen Edition geben.

Was finden Fans daran so gut?

In den Kommentaren auf Reddit belustigen sich Switch-Spieler darüber und finden gleichzeitig cool, was es im Trailer zu sehen gibt. Dass die Power Rangers zum Beispiel wegen des „Street Fighter“-Crossovers „Hadouken“ ausführen, wird von der Community genauso gut angenommen wie die Tatsache, dass der schwarze Power Ranger mit einer Schusswaffe kämpft.

Einigen Kommentaren nach zu urteilen, würden sich sogar „Power Rangers“-Fans das Spiel holen, die Prügelspiele normalerweise nicht leiden können. Der Nostalgiefaktor sei einfach zu groß als dass sie widerstehen könnten. Unter dem YouTube-Video schreibt außerdem jemand, dass selbst Spieler, die keine Fans der Serie waren, dem Spiel eine Chance geben sollten. Es hätte laut ihm eine Menge gute Aspekte.

Switch-Besitzer schwärmen von der Neuauflage zu Power Rangers: Battle for the Grid. Kanntet ihr das abgedrehte Spiel zur Kultserie bereits? Und was ist eure Meinung zum Game?