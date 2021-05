GTA Online: Feiger Schuft bekommt, was er verdient – Fans feiern es

Dumme Aktionen von GTA-Spielern bringen uns immerhin zum Lachen. Bild: Rockstar Games / Getty Images / Khosrork

Man kann es nicht anders sagen, aber in GTA Online sind viele Spieler einfach nur auf Stunk und Gefechte aus. Dumm nur, wenn das total in die Hose geht. So ein Beispiel geht derzeit auf Reddit viral.

GTA Online: Das nennt man wohl Eigentor

Das Open-World-Action-Spiel GTA Online bietet zahlreiche Server und mit Los Santos eine riesige Stadt, dennoch trifft man immer wieder und unverhofft auf Spieler, denen es wohl nicht genug Freizeitmöglichkeiten gibt – sie sind ausschließlich auf Kills aus.

Auf so einen traf auch GTA-Online-Spieler und Reddit-Nutzer dginther32. Der hatte es sich in Los Santos in seinem Lowrider bequem gemacht und ausprobiert, was das Auto so draufhat.

Vermutlich musste er nicht lange warten, bis der erste Spieler auf seinem Oppressor vorbeikam. Anstatt seines Weges zu ziehen, hatte der es auf dginther32 abgesehen. Das ist ihm allerdings nicht gut bekommen:

In den Kommentaren sind sich fast alle einig: Der Schuft hat bekommen, was er verdient hat.

