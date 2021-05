Nintendo Switch Pro: Release-Monat geleakt

Laut Brancheninsidern kommt die Nintendo Switch Pro früher als gedacht. (Bildquelle: Getty Images / Macrowildlife, Nintendo)

Zur verbesserten Nintendo Switch kursieren nun schon seit Monaten einige Gerüchte. Bisher waren vermeintliche technische Details bekannt und dass die Konsole noch dieses Jahr erscheinen soll. Insider teilen nun auch den Release-Monat und eine vage Preisvorstellung.

Wann kommt die Nintendo Switch Pro?

Dass noch dieses Jahr eine technisch verbesserte Version der Nintendo Switch erscheinen soll, ist nun schon seit Monaten bekannt. Bisher hieß es von Insidern aber nur, dass die Upgrade-Konsole zum Weihnachtsgeschäft hin in die Ladenregale gestellt werden soll. Nun wollen Brancheninsider bei Bloomberg mehr wissen.

Nintendos neue Hardware soll einem neuen Experten-Bericht nach bereits im September, spätestens Oktober, auf den Markt kommen. Eine offizielle Ankündigung seitens Nintendo könnte es im Laufe der diesjährigen E3 geben. Angesetzt ist diese für den Zeitraum zwischen dem 12. und 15. Juni.

Nintendo Switch Pro: Was ist außerdem bekannt?

Zum Preis gibt es bisher keine deutlichen Angaben. Wenn man dem neuen Bericht jedoch Glauben schenkt, soll die Nintendo Switch Pro, deren richtiger Titel noch unbekannt ist, teurer werden als die erste Version der Hybridkonsole. Diese bittet mit knapp 330 Euro zur Kasse. Dass eine leistungsfähigere Konsole teurer wird, war ein logischer Schritt.

Die Konsole soll es dafür aber auch richtig in sich haben: ein 7 Zoll OLED-Bildschirm soll im Handheld-Modus für eine Auflösung von mindestens 720p sorgen – in der Docking-Station am TV sei sogar eine Auflösung von bis zu 4K möglich. Das Konsolenmonster soll außerdem von Nvidias KI-Upscaling-Technik DLSS Gebrauch machen, was die Switch auf den Grafikstand der PS4 bringen könnte.

Um länger etwas von eurer jetzigen Nintendo Switch zu haben, solltet ihr sie ausreichend mit Folien und einer Hülle schützen. In unserer Bilderstrecke findet ihr eine Auswahl an besonders schicken Hüllen für eure Konsole:

Das neue Modell der Nintendo Switch soll früher kommen als gedacht. Neuen Insider-Berichten nach sollt ihr sie bereits im September, spätestens Oktober, in den Händen halten können.