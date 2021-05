PS Plus im Juni: Das sind 3 neuen Gratis-Spiele für PS4 & PS5

Sony hat die 3 neuen Gratis-Games für PS-Plus-Kunden im Juni enthüllt. (Bild: Clever Plays / Sony Interactive Entertainement)Rechtzeitig vor Monatsende hat Sony die 3 neuen Gratis-Spiele für PS-Plus-Kunden enthüllt. Abonnenten können sich auf ein Star-Wars-, ein Prügel- und ein Koop-Spiel freuen.

Neue PS-Plus-Spiele im Juni: Sony verschenkt 3 Games für PS4 & PS5

Obwohl PlayStation Plus seinen Abonnenten auch Zugriff auf einen großen Cloud-Speicher gewährt, dürften die meisten Spieler den Service abonniert haben, um den Online-Modus zahlreicher Spiele zu nutzen – und natürlich um jeden Monat die neuen Gratis-Spiele abzustauben.

Ab dem 01. Juni dürfen sich alle PS-Plus-Nutzer auf 3 neue kostenlos Games freuen, zwei davon für die PS4, eines gibt es exklusiv für Besitzer einer PS5:

PS-Plus-Spiele für die PS4:

Exklusives PS-Plus-Spiel für die PS5:

Operation: Tango

Star Wars: Squadrons und Operation: Tango stehen PS-Plus-Abonnenten vom 01. Juni bis zum 05. Juli kostenlos zur Verfügung. Beim Einsacken von Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown könnt ihr euch hingegen etwas mehr Zeit lassen. Die Frist für das Prügelspiel läuft erst am 02. August 2021 ab.

Star Wars – Squadrons: Möge die Macht mit euch sein

In Star Wars: Squadrons setzt ihr euch ins Cockpit eines Jägers und mischt ordentlich in zahlreichen Weltraumschlachten mit. Dabei kommt es nicht nur auf euren Skill am Controller an, auch taktische Entscheidung müssen getroffen werden, damit ihr siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Nur wer sein Squad genauso gut unter Kontrolle hat wie sein Raumschiff, wird hier in den höheren Schwierigkeitsgraden bestehen.

Der Trailer gibt euch einen guten ersten Eindruck vom Spiel:

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: Jetzt hau' ich dir volles Pfund aufs Maul!

Vor einer gefühlten Ewigkeit gab es neben Tekken und Street Fighter noch eine weitere Prügelspiel-Franchise, die sich vor allem als Automatenspiel einen Namen machte: Virtua Fighter.

Der letzte wirklich neue Titel der Reihe ist inzwischen rund 14 Jahre alt – damals erschien Virtua Fighter 5 für PS3 und Xbox 360. Nun will es SEGA noch einmal wissen und veröffentlicht eine überarbeitete Version des Prüglers exklusiv auf der PlayStation 4.

Fans der Reihe dürfte es freuen, dass sich das Spiel genauso anfühlen soll, wie das kultige Original – nur Grafik, UI und Sounds wurden anscheinend für die "Ultimate Showdown"-Version weiter verbessert.

Der Trailer zeigt euch, was ihr von der Tekken-Alternative erwarten könnt:

Operation: Tango – Spionage-Spiel für Koop-Fans

Exklusiv für PS5-Spieler gibt es im Juni dann auch noch Operation: Tango abzustauben. Das Spionage-Abenteuer setzt auf ein Koop-Spielprinzip: Ein Spieler übernimmt die Rolle des Agenten, der andere schlüpft in die des Hackers. Zusammen müsst ihr nun Rätsel lösen, Fallen deaktivieren und euch so nach und nach durch die gut gesicherten Räume manövrieren.

Der Trailer stellt das Spielprinzip von Operation: Tango noch einmal kurz und knackig vor:

Ihr habt noch kein PlayStation Plus? Dann schaut es euch gerne mal an:

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 1 Monat | deutsches Konto | PS5/PS4/PS3 Download Code

Was sagt ihr zu den neuen Gratis-Games für PS-Plus-Kunden? Gefällt euch die Auswahl oder hättet ihr lieber andere Spiele im Sortiment? Schreibt es uns auf Facebook in die Kommentare!