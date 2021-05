So schön wie noch nie: 18 Jahre alter Star-Wars-Klassiker wird zur Grafikbombe

Modder lässt den Spiele-Klassiker Jedi Knight 2 in neuem Look erstrahlen. Bild: Mr Zyanide

Das Spieleklassiker zunehmend in neuem Glanz erstrahlen, ist schon fast Tradition. Wie schön das Ergebnis im Vergleich zum Original sein kann, zeigt nun die grafische Überholung eines beliebten Star-Wars-Shooters.

Modder gibt Jedi Knight 2 neuen Grafik-Look

Selbst vermeidlich moderne Titel wie GTA 5 oder The Witcher 3, die vor wenigen Jahren noch State-of-the-Art waren, erhalten grafische Überholungen. Solche Remaster-Versionen sind dabei keineswegs großen Entwicklerstudios vorbehalten.

Längst ist auch die Modder-Szene auf diesen Zug aufgesprungen. So zuletzt auch Mr Zyanide, der sich dem Star-Wars-Universum angenommen hat. Genauer gesagt dem Shooter-Klassiker Jedi Knight 2, der den Ex-Jedi Kyle Katarn behandelt.

Laut eigener Aussage hatte er sich das ambitionierte Projekt jedoch leichter vorgestellt, als es bisher tatsächlich war. Für sein Vorhaben nutzte der Modder einen sogenannten Path Tracer aus Quake 2, einem anderen Shooter-Klassiker. Hinter diesem Begriff versteckt sich ein Algorithmus, der zur Simulation von Umgebungsbeleuchtung in Echtzeit genutzt wird. Es handelt sich also im Grunde genommen um eine Raytracing-Mod.

Jedi Knight 2: Projekt schwieriger als gedacht

Seiner Annahme zufolge seien viele Quellcode-Teile aus der RTX-Version von Quake 2 mit denen der Quake-3-Engine, auf der auch Jedi Knight 2 basiert, identisch. Wie sich herausstellte, war das eine falsche Erwartungshaltung. Wie Zyanide in seinen FAQs berichtet, wurde die Umsetzung deshalb schwieriger als gedacht.

Zwar ist das Projekt noch nicht fertig, das vorläufige Ergebnis kann sich aber schon jetzt sehen lassen, wie ihr in einem ersten Trailer begutachten könnt:

Demnach fehlen derzeit noch dynamische Texturen und Materialien, die im Spiel verwendet werden. Dazu müssen alle Oberflächenstrukturen in PBR-Materialien eingearbeitet werden. PBR bedeutet Physically-Based-Rendering und dient zur Erzeugung fotorealistischer 3-D-Grafiken. Bug-Behebung und die Bereinigung des Codes nicht miteingeschlossen. Wann die Mod also erscheinen wird, ist noch nicht klar.

