Der Aldi-PC Medion Erazer X10 ist ausverkauft: Wir haben uns nach Alternativen umgesehen

Günstige Alternativen zum Aldi-PC-Angebot + GeForce RTX 3070. (Bildquelle: aldi-nord.de)

Die Medion Erazer-PCs von Aldi sind heißt begehrt. Wann immer die Geräte im Online-Shop angeboten werden, sind sie innerhalb weniger Sekunden schon wieder ausverkauft.

Dieser Fall ist auch heute wieder eingetreten, der Medion Erazer Engineer X10 (MD34515) wurde erst am 27. Mai im Aldi-Shop zum Verkauf freigegeben und heute früh war das Gerät nach kürzester Zeit vergriffen.

Wir haben uns die Mühe gemacht, günstige Alternativ-Angebote für euch herauszusuchen, falls ihr bei Aldi nicht zum Zuge kommt oder wenn ihr andere Marken bevorzugt.

Günstige Alternativen zum Aldi-PC: Desktop-PCs mit GeForce RTX 3070-Power

Der Aldi-PC Medion Erazer Engineer X10 (MD34515) hat wirklich einiges zu bieten, denn Medion hat das Gerät mit hochwertigen Hardware-Komponenten ausgestattet. Die Highlights:

Leistungsstarker Intel Core i7-11700 Prozessor

Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 3070

1 TB PCIe-SSD-Speicher

32 GB RAM mit 3.200 MHz

Gehäuse: Schickes Design mit beleuchtetem Glas-Panel

Optimiertes Kühlsystem

Bei Gamern erfreut sich vor allem die Nvidia GeForce RTX 3070 enormer Beliebtheit, für viele ist sie einer der ausschlaggebenden Gründe für die Kaufentscheidung. Leider sind die Preise für diese Grafikkarte nach Release im September 2020 enorm gestiegen und im Nvidia-Shop ist die günstigste Variante der Grafikkarte (519 Euro) mit Fan-Kühlungssystem ausverkauft.

Im Handel findet ihr unterschiedliche Angebote von verschiedenen Herstellern, welche ebenfalls mit dem Grafikprozessor GeForce RTX 3070 von Nvidia ausgestattet sind, jedoch mit besseren Kühlungssystemen.

ASUS Dual GeForce RTX 3070 8GB OC Edition Gaming Grafikkarte

Laut idealo bekommt ihr zum Beispiel die MSI GeForce RTX 3070 bei unterschiedlichen Händlern in einer Preisspanne zwischen 1.336,28 Euro und 2.848,86 Euro. Wer also seinen PC tunen will, zahlt drauf, da lohnt es sich also fast ein neues fertiges PC-System zu kaufen.

Die Kombination zwischen dem Intel i7-Prozessor der neusten Generation und der leistungsfähigen GeForce 3070 mit einem Speichertakt über 7.000 MHz sorgt für gute Gaming-Performance. Das Angebot von Aldi kann sich also sehen lassen, der Preis von 1.499 Euro ist wirklich günstig.

Aber falls ihr am 27.05 wieder ein paar Sekunden zu langsam gewesen seid, dann haben wir für euch ein paar Desktop-Gaming-PCs mit vergleichbaren Hardware-Komponenten und Preisen herausgesucht.

Falls ein PC preislich höher angesiedelt ist, dann liegt das vor allem am Design und der Marke, für einen Acer Predator zahlt man auch für den Look ein paar Euro drauf. Leider sind günstige PC-Angebote mit einer GeForce RTX 3070 rar gesät.

Vergleichbare Desktop-PCs unterschiedlicher Marken

ACER Predator Orion 3000 (PO3-620) mit Seitenfenster

Acer Predator Orion 3000 (PO3-620) Gaming PC mit Intel Core i7-Prozessor, 16 GB RAM, 1 TB SSD, GeForce RTX 3070 8 GB für 1.649 Euro.

Medion Engineer X10 MT MD35019

Medion Engineer X10 MT MD35019 mit Intel i7-10700F-Prozessor, 32 GB RAM, 1 TB SSD + 2 TB HDD und Nvidia GeForce RTX 3070 für 1.999 Euro.

OMEN Desktop PC GT12-0213ng

Omen Desktop PC GT12-0213ng mit Intel i7-10700F-Prozessor, 16 GB RAM, 512 GB SSD + 1 TB HDD, Nvidia GeForce RTX 3070, Win10 für 1.899 Euro.

Megaport High End Gaming-PC

Megaport High End Gaming-PC mit Intel Core i7-10700K-Prozessor, 8X 5.1 GHz Turbo und Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB, 480 GB SSD Speicher, 16 GB DDR4 3000 Arbeitsspeicher, Windows 10 und RGB-Beleuchtung für 1.949 Euro.

HP Pavilion Gaming TG01-1306ng

HP Pavilion Gaming TG01-1306ng Gaming-PC mit Intel Core i7-10700F, 16 GB RAM, 1 TB HDD, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 GB GDDR6 Grafikspeicher für 1.299 Euro. Im Angebot ist zwar nicht die GeForce 3070 verbaut, die 3060 Ti ist aber laut ihren Leistungswerten durchaus vergleichbar, die Speicherausstattung ist mit 8GB zum Beispiel identisch.

Unser Kollege Robert von GIGA hat sich die Mühe gemacht, einige Online-Bewertungen und Tests der Grafikkarte (GeForce RTX 3060) zu vergleichen. Hier seht ihr ob sich der Kauf lohnt!

PC selbst zuammengstellt: Sind eigene PC-Builds günstiger?

PC-Build bei Alternate

Wir haben uns noch die Mühe gemacht, einen Desktop-PC bei Alternate selbst zusammenzustellen, bei den Hardware-Kompetenten haben wir uns am Aldi PC orientiert. Natürlich hat auch unser PC nicht die allerschlechteste Ausstattung, eine Wasserkühlung hat unser „Build“ auch bekommen. Die Grafikkarte haben wir absichtlich weggelassen und wir kommen beim Preis schon auf über 1.500 Euro und das ohne die GeFrorce RTX 3070, mit der Grafikkarte müssten wir nochmal 500-900 Euro drauflegen. Also ist das Angebot bei Aldi nur schwer zu toppen.