Steam: Das vielleicht absurdeste Spiel des Jahres ist endlich verfügbar

Was haben ein Hunde, Aliens und Flughafen miteinander am Hut? Ein Steam-Spiel hat die Antwort. (Bildquellen: Getty Images / dmitriymoroz, smrm1977, Warpaintcobra)

Das wohl merkwürdigste Steam-Spiel des Jahres ist endlich da. Macht euch bereit für einen abgedrehten Weltraum-Trip, der euch mit seiner Absurdität zum Lachen bringen will. Hier erfahrt ihr alles, was ihr darüber wissen solltet.

Neues Steam-Spiel lässt euch alle Hunde streicheln

Was macht ein gutes Videospiel aus? Richtig: Die Option Hunde zu streicheln. Immerhin gibt es sogar einen eigenen Twitter-Account für dieses wichtige Gameplay-Element. Paart dies nun mit einem Batzen absurdem Humor und ihr bekommt ein neues Steam-Spiel mit dem knackigen Titel: An Airport for Aliens Currently Run by Dogs („Ein Flughafen für Aliens, gemanagt von Hunden“)

Im Comedy-Adventure geht es, wer hätte es gedacht, um euren Aufenthalt in einem Alien-Flughafen, der von Hunden geleitet wird. Ihr spielt einen der letzten beiden Menschen im Universum und wollt eure Verlobte treffen, die an einem anderen Flughafen auf euch wartet. In der euch fremden Umgebung liegt es an euch mit den verschiedenen Stockfoto-Hunden zu sprechen – und sie zu streicheln – um voranzukommen.

Schaut euch hier den abgedrehten Trailer zu Spiel an:

Als Highlights des Spiels hebt der Entwickler auf der Steam-Produktseite ein paar interessante Spiel-Elemente hervor. Es erwarten euch demnach unter anderem ein korrupter Hund, der Schmiergeld liebt, schlechte Witze, die die Vierbeiner schreiben, wenn keiner zusieht, sowie riesige Kaffeebecher.

Was halten Steam-User vom Spiel?

So merkwürdig das Spiel und seine Trailer auch sein mögen – die Spieler lieben es. In den Steam-Reviews zu An Airport for Aliens Currently Run by Dogs ist das Feedback erstaunlich positiv. Viele schreiben, dass das Spiel genau das Richtige für euch ist, wenn ihr einfach mal wieder ein paar gute Lacher braucht. So schreibt Steam-Nutzerin Litvac, dass das Game eines der lustigsten sei, das sie seit langem gespielt hat. Auch andere Kommentare berichten von Freudentränen, die beim Lachen vergossen wurden sowie von einer absurden wie charmanten Spielerfahrung.

Aber es gibt auch kritische Meinungen zum Spiel. Steam-Nutzer Aflac hatte sich zum Beispiel einen Humor ähnlich zum Spiel Jazzpunk gwünscht. Ernüchtert musste er jedoch feststellen, dass es bei An Airport for Aliens Currently Run by Dogs weniger um clevere Wortspiele und dafür mehr um absurden Internet-Humor geht. Ein weiterer Wermutstropfen für Manche: Das Spiel gibt es nur in englischer Sprachausgabe. Außerdem kostet das Spiel momentan um die 15 Euro, was Einige abschrecken könnte.

An Airport for Aliens Currently Run by Dogs könnte vielleicht das absurdeste Steam-Spiel das Jahres sein. Während einige Spieler das Comedy-Adventure für seinen Humor feiern, empfinden andere ihn als zu merkwürdig. Was haltet ihr vom Game: Interessant oder abschreckend? Schreibt es uns in die Kommentare auf Facebook!