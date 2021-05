Die Releases in der Kalenderwoche 22.

Ein neues Abenteuer in Oblivion und geballte Shooter-Action: Die erste Juniwoche verspricht einen spannenden Start in den Spielesommer.

The Elder Scrolls Online: Blackwood | 1. Juni

PC

Das Jahr 2021 steht bei The Elder Scrolls Online ganz im Sinne der Oblivion-Tore. Auch die kommende Erweiterung Blackwood verschreibt sich dem übergeordneten Thema: 800 Jahre vor den Ereignissen von The Elder Scrolls 4: Oblivion müsst ihr dem Daedrafürsten Mehrunes Dagon das Handwerk legen. Dafür erkundet ihr in der Hauptgeschichte das neue Gebiet Dunkelforst, geht zahlreichen Nebenaufträgen nach und holt euch kämpfende NPC-Gefährten ins Team.

Zusätzlich enthält das Addon weitere Spielverbesserungen und mit dem Felshain eine neue Herausforderung für zwölf Spieler. Darüber hinaus gibt es neue Weltereignisse, Gewölbe und Verliese.

Wie gehabt erfolgt der Release der Erweiterung zweigeteilt. The Elder Scrolls Online: Blackwood erscheint zuerst für den PC. Die Konsolen werden zeitlich versetzt eine Woche später, am 8. Juni 2021, bedient.

The Elder Scrolls Online Collection: Blackwood [PlayStation 4] | kostenloses Upgrade auf PS5| ESO: Console Enhanced

Necromunda: Hired Gun | 1. Juni

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Die Macher von Space Hulk: Deathwing wagen sich an einen weiteren Shooter im Universum von Warhammer 40k. In Necromunda: Hired Gun schlüpft ihr in die Haut eines Kopfgeldjägers in Martyr's End. Von dort aus nehmt ihr Aufträge an, verbessert eure Ausrüstung, implementiert bionische Augmentierungen und unterhaltet euch mit anderen Charakteren.

Spielerisch orientiert sich Necromunda: Hired Gun an schnellen Ego-Shootern wie Doom: Eternal: Mit zahlreichen Waffen kämpft ihr gegen Dutzende Gegner und bewegt euch mit einem Grappling Hook und Wandläufen schnell von A nach B. Begleitet werdet ihr dabei unter anderem von einem nicht zimperlich agierenden Hund.

Der Release von Necromunda: Hired Gun findet am 1. Juni vorerst rein digital für alle Plattformen statt. Eine Version für den Einzelhandel soll laut Publisher Focus Home erst am 30. Juni folgen.

Ghosts 'n Goblins: Resurrection | 1. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Für die Nintendo Switch ist der Release von Ghosts 'n Goblins: Resurrection bereits im Februar erfolgt. Nun liefert Capcom noch Umsetzungen für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One nach. Große Änderungen solltet ihr aber nicht erwarten: Vorrangig wird die teils sehr schwierige Hüpferei nur technisch an die neuen Plattformen angepasst.

Auch in der Neuauflage des Klassikers Ghosts 'n Goblins schlüpft ihr in die Haut von Ritter Arthur, der sich durch das Dämonenreich kämpfen muss. Ein einfaches Unterfangen ist das aber nicht: Arthur hält nur wenige Treffer aus. Im Remake könnt ihr jedoch auf den Page-Schwierigkeitsgrad zurückgreifen, der mehr Fehler verzeiht und euch unendliche Versuche gewährt.

WoW: Burning Crusade Classic | 2. Juni

PC

Anderthalb Jahre nach dem Release von World of Warcraft: Classic gewährt Blizzard auch der ersten Erweiterung einen zweiten Frühling. In World of Warcaft: Burning Crusade Classic betretet ihr wie einst schon 2007 die Scherbenwelt und levelt bis zur Stufe 70. Neue Gebiete, neue Dungeons und Schlachtzüge sowie die beiden neuen Völker Draenei und Blutelfen erwarten euch darin.

Für die Neuauflage müsst ihr euch als Classic-Spieler entscheiden, ob ihr euren Charakter in die neue Ära mitnehmt oder ihn auf den weiterhin funktionierenden Vanilla-Server transferiert. Alternativ könnt ihr euren bestehenden Charakter kostenpflichtig klonen lassen.

Wie schon bei World of Warcraft: Classic müsst ihr die Erweiterung nicht separat erwerben. Stattdessen sind die Classic-Versionen im bestehenden Abonnement von World of Warcraft enthalten.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | 4. Juni

PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X

Erneut dürft ihr in Sniper Ghost Warriors Contracts 2 in die Haut eines Elite-Scharfschützen schlüpfen. Wie bereits beim direkten Vorgänger setzen die Entwickler auf Sandbox-Karten, die sehr groß ausfallen, aber keine komplett offene Welt darstellen. Dennoch sollt ihr euch darin austoben können, verschiedene Wege für eure Ziele wählen und kreativ werden.

Neu ist, dass ihr erstmals auch Ziele auf über 1.000 Meter ausschalten müsst. Passenderweise könnt ihr dafür auf frische Ausrüstung zurückgreifen, darunter neue Gewehre und sonstige technische Gadgets.

Während der Release von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 auf den angekündigten Plattformen pünktlich stattfindet, müssen PS5-Besitzer länger warten. Eine spezielle angepasste Version soll später im Jahr erscheinen. Dank Abwärtskompatibilität kann der Shooter dennoch auf der neuen Sony-Konsole gespielt werden.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Playstation 4)

Noch einmal die Scherbenwelt erkunden oder in der Welt von Tamriel ganz neue Abenteuer erleben: MMO-Spieler haben in den nächsten Tagen die Qual der Wahl. Alternativ stehen zwei Shooter parat, die ganz unterschiedliche Geschmäcker bedienen.